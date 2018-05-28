Mobvoi выпустила оригинальные смарт-часы с двумя экранами: фото

Компания Mobvoi готовит к выпуску оригинальные умные часы TicWatch Pro. Оригинальность устройства заключается в том, что оно имеет два дисплея.

Об этом пишет tehnot.com.

Один из экранов расположен поверх другого. Это позволяет адаптировать часы под себя, а также увеличить время автономной работы.

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Девайс работает на базе Wear OS. Он имеет сенсоры для отслеживания физической активности и сердечного ритма, модуль NFC для осуществления бесконтактной оплаты и цветной OLED дисплей. Его дополняет FSTN LCD дисплей, который размещен сверху, он дает возможность в выключенном состоянии видеть информацию, выведенную на основной экран.

Устройство может автоматически переключаться между дисплеями, в зависимости от использования.

В смешанном режиме новинка может работать до 2 дней, а в специальном режиме Essential Mode – до 30 дней. В этом режиме почти все функции устройства полностью деактивируются, но запускается вспомогательный FSTN LCD экран. Тогда система будет считать количество пройденных шагов и контролировать сердечный ритм и тому подобное.

Mobvoi TicWatch Pro поступит в продажу уже летом этого года. Его можно будет приобрести за 300 долларов (7 800 гривен).



Смарт-часы Mobvoi TicWatch Pro