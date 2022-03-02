Модерируется армией России: Генштаб призывает игнорировать телеграмм-канал "НачШтаба"
Источник:Генеральный штаб ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали, что телеграмм-канал "НачШтаба" модерируется российским центром информационно-психологических операций. Военнослужащие призывали не предоставлять ему никакой информации.
Еще задолго до полномасштабного вторжения в Украину Россия вела на ее территории информационную войну. После наступления такая деятельность оккупантов расширилась. Чтобы распространять пропаганду и дезинформацию, сейчас они создают фейковые страницы украинских госучреждений, должностных лиц, фондов и т.д.
Кроме этого, враги пытаются выведать у пользователей соцсетей информацию о местах попадания снарядов и ракет, перемещении украинских защитников и прочее. Поэтому сейчас, как никогда, нужно быть внимательными, чтобы случайно не сыграть на руку захватчикам.
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Канал "НачШтаба" контролируют оккупанты
В Генштабе ВСУ попросили максимально распространить информацию о том, что телеграмм-канал "НачШтаба" модерируется российским ИПСО.
Военнослужащие перестаньте корректировать огнем врага! Перестаньте ему предоставлять информацию онлайн о повреждениях объектов, передвижении войск, позиции и настроении в подразделениях,
– говорится в сообщении.
Украинцев призвали завалить админов вражеского канала спамом.
Телеграмм "НачШтаба" модерируют оккупанты / Фото Генштаб ВСУ
Правила безопасности в интернете во время войны/ Данные Минцифры / Инфографика 24 канала
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