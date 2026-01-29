"Шахеды" становятся еще опаснее: как россияне улучшили свои дроны
- Россия модернизирует дроны "Шахеды", в частности, используя Starlink для улучшения их возможностей.
- Дроны могут осуществлять разведку, обнаруживать цели и атаковать их с большой точностью.
Россия атакует Украину "Шахедами" в больших количествах. Сейчас оккупанты модернизируют эти БПЛА. В частности, благодаря Starlink они получают новые возможности.
Например, россияне могут превратить "Шахеды" или другие беспилотники в более классический барражирующий боеприпас, который имеет связь с оператором. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп заметил 24 Каналу, что это происходит давно.
К теме Ведут разведку и охотятся на поезда: как РФ модернизировала "Шахеды" и при чем здесь Маск
"Баражующие боеприпасы больших дальностей, которые имеют связь с оператором через спутник, другими способами, или с очень умной головкой наведения – это не новость. Это давно существует. То, что у россиян их нет в больших количествах и качественных – это их недоработка. Хотя непросто создать качественные боеприпасы такого типа. Они достаточно дорогие", – сказал он.
Какие возможности имеет враг?
Давид Шарп рассказал, что ранее дроны били в цель по GPS, по инерциальному наведению. Сегодня захватчики получают возможность видеть то, что в поле зрения "Шахеда", камеры любого беспилотника, а соответственно увидеть какую-то цель.
То есть они могут осуществлять разведку, обнаруживать какую-то цель и решить атаковать ее, причем с большой точностью. Это большая проблема. Решение – это маскировка, системы ПВО. В частности, это пассивная защита тех или иных объектов, чтобы удар беспилотника был менее эффективен или вообще неэффективен,
– подчеркнул военный обозреватель.
Враг постоянно учится. В любых оценках нужно пытаться предусмотреть, куда пойдут россияне, и пытаться опередить их. Не стоит забывать, что у оккупантов есть значительная осознанность ситуации и высокоточные средства поражения.
Что известно о модернизации дронов России?
Американская система Starlink помогает оккупантам наводить дроны по Украине. В частности, есть фото, на которых видно, что терминал mini-Starlink установили на беспилотнике, вероятно, одной из модификаций ударного БПЛА "Молния". Этот дрон заметили на Покровском направлении. ВСУ неоднократно фиксировали такие беспилотники в воздухе. Пентагону пока не удается полностью блокировать доступ России к этой передовой технологии.
Также появились "Шахеды" с двойной боевой частью на 100 килограммов. Подробностей об этом достаточно мало. "Флеш", специалист по радиосвязи, который пишет о различных новациях россиян и технических решениях Сил обороны, опубликовал фото такого дрона.
Кроме того, Россия впервые ударила по Украине "Герань-5". Этот дрон имеет длину примерно 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра. В отличие от предыдущих модификаций линейки "Герань", этот аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме.