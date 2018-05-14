Модернизация ГТС Украины выгоднее для Европы, чем "Северный поток-2", – эксперт

Модернизация украинской газотранспортной системы обойдется дешевле, чем строительство российского газопровода "Северный поток-2". На переговорах "Газпром" манипулирует Европой в вопросе поддержания рентабельности нашей ГТС.

Такое мнение сайту "24" выразил исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

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Эксперт отмечает: украинскую ГТС нужно было модернизировать давно. И в 2009 году в Брюсселе был подписан меморандум, согласно которому Европа соглашалась на это. Но были определенные условия: введение в Украине газового рынка, закон о котором приняли лишь несколько лет назад.

Сейчас идут разговоры о создании консорциума по управлению ГТС Украины. Если туда войдут крупные европейские игроки, это бонус для Украины, чтобы подписать соглашение с РФ о транзите газа. Это будет уже в интересах Европы. И участники консорциума могут давить на свои правительства в отношении торможения строительства "Северного потока-2" в обход Украины,

– говорит Леонов.

Сейчас, отмечает политолог, "Газпром" лукавит относительно необходимого минимума газа, который он обещает Германии прокачивать через нашу ГТС. В частности, указанные 15 миллиардов кубометров технологического газа при условии уменьшения транзита – это нерентабельное предложение, которое не даст возможности работать ГТС. По словам специалистов, минимум газа, который позволяет поддерживать ГТС на грани рентабельности, – 40 миллиардов кубометров в год. И именно вокруг этого идут споры. В любом случае модернизация ГТС Украины выгоднее.

"Украинская ГТС уже работает. Ее надо модернизировать, но это не ржавые трубы, как говорят в "Газпроме". По разным оценкам, нужно около пяти миллиардов евро. А для построения новых газопроводов нужно 15-20 миллиардов долларов. Поэтому важно создание консорциума", – подчеркнул Александр Леонов.

Напомним, 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в немецкой Исключительно экономической зоне (ИЭЗ). Финляндия выдала последнее необходимое разрешение для строительства на своей территории газопровода "Северный поток-2". Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.



Берлин готов стать посредником в переговорах Москвы и Киева относительно строительства газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

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