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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Модернізація ГТС України вигідніша для Європи, ніж "Північний потік-2", – експерт

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Потрібно зацікавити Європу в модернізації ГТС України
Потрібно зацікавити Європу в модернізації ГТС України / 24 Канал

Модернізація української газотранспортної системи коштуватиме дешевше, ніж будівництво російського газопроводу "Північний потік-2". На переговорах "Газпром" маніпулює з Європою питанням підтримки рентабельності нашої ГТС.

Таку думку сайту "24" висловив виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов.

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Експерт зазначає: українську ГТС потрібно було модернізувати давно. І в 2009 році в Брюсселі був підписаний меморандум, згідно якого Європа погоджувалася на це. Але були певні умови: запровадження в Україні газового ринку, закон про який прийняли лише кілька років тому.

Зараз ідуть розмови про створення консорціуму по управлінню ГТС України. Якщо туди ввійдуть значні європейські гравці, це бонус для України, щоб підписати угоду з РФ про транзит газу. Це буде вже в інтересах Європи. І учасники консорціуму можуть тиснути на свої уряди щодо гальмування будівництва "Північного потоку-2" в обхід України,
– говорить Леонов.

Наразі, зауважує політолог, "Газпром" лукавить щодо необхідного мінімуму газу, який він обіцяє Німеччині прокачувати через нашу ГТС. Зокрема, зазначені 15 мільярдів кубометрів технологічного газу при умові зменшення транзиту – це нерентабельна пропозиція, яка не дасть можливості працювати ГТС. За словами фахівців, мінімум газу, який дозволяє підтримувати ГТС на межі рентабельності – 40 мільярдів кубометрів на рік. І саме навколо цього йдуть суперечки. В будь-якому разі модернізація ГТС України вигідніша.

"Українська ГТС уже працює. Її треба модернізувати, але це не ржаві труби, як кажуть у "Газпромі". За різними оцінками, треба близько п’яти мільярдів євро. А для побуди нових газопроводів потрібно 15-20 мільярдів доларів. Тому важливо створення консорціуму", – наголосив Олександр Леонов.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Берлін готовий стати посередником у переговорах Москви та Києва щодо будівництва газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

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Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 ГТС Газпром
Джерело: 24 Канал
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