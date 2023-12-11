Об этом 24 Каналу рассказал спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук, отметив, что сначала россияне красили "Шахеды" в черный цвет. Захватчики делали это баллончиками и на скорую руку.
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"Какого-то эффекта не принесло врагу. Тогда, конечно, двигатели. Скорость увеличилась. Где-то, возможно, почти вдвое", – сказал Братчук.
Можно ли сбивать улучшенные "Шахеды"
Однако такие модифицированные дроны-камикадзе все равно можно сбить. Ведь эффективность работы мобильных огневых групп улучшилась. Они обычно сбивают 40 – 50% ударных БПЛА.
В то же время время на поражение улучшенных дронов меньше. Также захватчики увеличивают мощность заряда.
В настоящее время уровень противостояния технологичен. Над этим трудятся и военные инженеры. Есть определенные наработки. Надеюсь, что враг это почувствует на поле боя. Относительно сбития – тактика тоже совершенствуется,
– подчеркнул спикер украинской добровольческой армии Юг.
Разведка врага
Оккупанты постоянно проводят активную воздушную разведку Южных регионов. Речь идет о Херсонщине и Николаевщине. Также россияне заинтересованы в Одесской области, ведь там расположена припортовая и портовая инфраструктура. А еще – есть экспортный морской коридор.
"Это то, что очень врага интересует", – отметил Сергей Братчук.
Недавно украинские защитники сбили вражеский Су-24М недалеко от острова Змеиный. По самолету ударили, когда российский бомбардировщик после разведки хотел ударить по Югу Одесской области.
Россия модернизирует дроны-камикадзе
- В британской разведке отметили, что страна-агрессор улучшает иранские дроны-камикадзе. К примеру, захватчики с середины 2023 года могли их дополнить вооружением, изготовленным на своих заводах.
- В конце ноября во сбитом вражеском БПЛА нашли украинскую сим-карту и 4G-модем. Россияне используют дроны из карбонового волокна. А также красят в черный цвет, чтобы ночью их было сложнее обнаруживать.
- Тем временем Офис Генпрокурора установил, где производят дроны-камикадзе. Специалисты выяснили, что российская "Герань" – это иранский "Шахед". В настоящее время в 9 стран мира было направлено запросы, чтобы можно было установить пути поставки деталей БПЛА в Россию и Иран.