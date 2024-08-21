Важный прецедент: для чего на самом деле Моди едет в Украину

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину. Это будет первый визит Моди в наше государство после начала полномасштабного вторжения России.

Эта поездка сразу по нескольким причинам выгодна для премьера Индии. Визит в Украину может существенно ему помочь на разных уровнях. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович.

Смотрите также Моди согласился быть "почтовым голубем" между Зеленским и Путиным, – Bloomberg

Почему Моди выгодно ехать в Украину

Нарендра Моди, который не так давно был в Москве, уже на днях приедет в Украину. Если точнее, то визит Моди запланирован на 23 августа – День государственного флага Украины.

Безусловно, это этапный и действительно важный по нескольким причинам. Во-первых, Индия – это самая большая демократия в мире. Парадокс в том, что самая большая демократия имеет неплохие экономические связи с Россией. Во-вторых, Индия борется за лидерство на Глобальном Юге, например, с Китаем,

– отметил Игорь Рейтерович.

По этой причине иметь такого союзника как Индия было бы очень выгодно. К Индии значительное количество стран прислушивается. И в конце концов масштабы этой страны не позволят ее игнорировать, если она действительно станет на сторону Украины.

"Я не исключаю, что для того же Моди визит для Украины может немного улучшить его имидж, который получил несколько ощутимых ударов во время визита в Россию. Во многих западных медиа о Моди вспоминали как о человеке, который обнимается с тем, у кого на руках кровь украинских детей", – отметил политолог.

Обратите внимание! Премьер-министр Индии прибыл в Москву в тот же день, когда Россия обстреляла детскую больницу "Охматдет". Президент Украины Владимир Зеленский тогда раскритиковал действия Моди. По его словам видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве "самого кровавого преступника в мире в такой день", является огромным разочарование и разрушительным ударом по мирным усилиям.

Интересно, что после того Индия вызвала украинского посла из-за недовольства таким высказыванием Зеленского.

"Почему для нас еще важен приезд Моди. Потому что Индия на самом деле может стать прецедентом. В отличие от Китая на уровне официальных заявлений Индия сделала две важные вещи: прислала делегацию на Саммит мира, а сам Моди в Москве говорил неприятные вещи для Путина", – отметил Рейтерович.

В частности, Моди заявил, что войну нельзя выиграть на поле боя – и это было направлено на Россию, а также напомнил Владимиру Путину, что мир должен быть справедливым и с учетом территориальной целостности и государственного суверенитета.

"Даже такие в большой степени декларативные заявления мы можем использовать "по полной программе"", – добавил политолог.

Россия не может отказаться от сотрудничества с Индией

Стоит заметить, что даже если Моди выдаст ряд заявлений о поддержке территориальной целостности Украины, мира между Киевом и Москвой, даже о возвращении границ 1991 года – это не слишком изменит экономические отношения между Индией и Россией.

Россия сейчас в зависимом состоянии. Она может что-то покричать в своих медиа, но вряд ли откажется от своих связей с Индией. Зато Моди все больше пытается прокладывать себе путь к европейским рынкам. Думаю, Моди является очень умным человеком и понимает простую аксиому, о которой ЕС неоднократно говорил: любое углубление отношений с ними возможно только после завершения российско-украинской войны. Поэтому надо прилагать к этому усилия,

– объяснил Рейтерович.

Это еще раз подчеркивает, что Индия может получить весомые политические дивиденды. То есть Моди сможет на официальном уровне говорить все, что хочет (то, что не нравится Кремлю), но продолжит торговать с Россией, ведь множество товаров они покупают за бесценок.