Ричард Верма заявил 21 августа во время разговора в Центре социального и экономического прогресса CSEP на тему "Соединенные Штаты и Индия: партнерство прогресса и перспектив", что сейчас очень важно защитить и сохранить этот международный порядок, пишет 24 Канал.

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Что говорят в США о визите Моди

Заместитель госсекретаря США, который скоро станет спецпредставителем США по восстановлению Украины, заявил, что:

понимает долговременные отношения Индии с Россией и определенные обязательства Индии,

но благодарен за позицию Моди, которую тот выразил заявлением "сейчас не время для войны, а время для мира".

Мировое сообщество должно противостоять подобным атакам и вторжениям, нападениям на гражданское население, убийствам детей в больницах,

– сказал Ричард Верма о войне России с Украиной.

Также американский чиновник добавил, что страны должны быть вместе и в хорошие времена, и в трудные. Сейчас же для человечества наступили именно тяжелые времена, поскольку в отдельных частях мира растет авторитаризм.

Кстати, премьер Индии Нарендра Моди 22 августа прибывает в Польшу в рамках своего международного турне. Уже 23 августа, по данным Офиса Президента, он должен посетить Украину.