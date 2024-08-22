Річард Верма заявив 21 серпня під час розмови у Центрі соціального та економічного прогресу CSEP на тему "Сполучені Штати та Індія: партнерство прогресу та перспектив", що наразі дуже важливо захистити та зберегти цей міжнародний порядок, пише 24 Канал.

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Що кажуть в США про візит Моді

Заступник держсекретаря США, який скоро стане спецпредставником США з відновлення України, заявив, що:

розуміє довготривалі відносини Індії з Росією та певні зобов'язання Індії,

але вдячний за позицією Моді, яку той висловив заявою "зараз не час для війни, а час для миру".

Світова спільнота мусить протистояти подібним атакам і вторгненням, нападам на цивільне населення, вбивствам дітей у лікарнях,

– сказав Річард Верма про війну Росії з Україною.

Також американський посадовець додав, що країни повинні бути разом і в добрі часи, і у важкі. Зараз же для людства настали саме важкі часи, оскільки в окремих частинах світу зростає авторитаризм.

До речі, прем'єр Індії Нарендра Моді 22 серпня прибуває у Польщу в межах свого міжнародного турне. Вже 23 серпня, за даними Офісу Президента, він має відвідати Україну.