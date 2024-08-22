Ни один конфликт нельзя решить на поле боя, – премьер Индии высказался об Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Варшаву, где встретился с польским коллегой Дональдом Туском. Во время совместной пресс-конференции Моди заявил, что его страна поддерживает диалог и дипломатию в установлении мира в Украине

По словам политика, "ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя".

Смотрите также "Большие надежды": какие предложения может привезти в Украину премьер Моди

Реакция Моди на войну в Украине

Ситуация, сложившаяся в Украине и Западной Азии, вызывает глубокое беспокойство у всех нас. Индия твердо убеждена, что ни один конфликт или проблема не могут быть решены на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе является самым большим вызовом для всего человечества, и именно поэтому мы поддерживаем диалог и дипломатию для быстрого восстановления мира и стабильности,

– подчеркнул на брифинге Моди.

Глава индийского правительства добавил, что ради мира Индия готова сотрудничать с дружественными странами и оказывать всю возможную поддержку.

В то же время Дональд Туск поблагодарил коллегу за готовность лично приобщиться к мирному, справедливому и быстрому завершению войны в Украине. Премьер Польши убежден, что Индия может сыграть здесь очень важную и положительную роль. В то же время это заявление важно в контексте предстоящего визита Моди в Украину, что может стать историческим.

Польша хочет усиления сотрудничества с Индией

Дональд Туск заявил, что Польша хочет углубить сотрудничество с Индией в оборонной промышленности и принять участие в модернизации военной техники. Варшава хочет извлечь выгоду из того, что Индия хочет диверсифицировать поставки, отойдя от российских поставщиков.

Однако, по словам официальных лиц, именно сотрудничество в сфере оборонной промышленности было одним из главных пунктов повестки дня первого визита премьер-министра Индии в Варшаву за 45 лет.