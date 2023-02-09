Иран модифицировал беспилотники: военный эксперт сказал, возросла ли угроза для украинцев

Появилась информация, что Иран попытался модифицировать собственные беспилотники, чтобы сделать их еще более разрушительными. Однако не стоит из-за этого паниковать – "Шахеды" как не долетали, так и не будут долетать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Андрей Харук. Ранее появилась информация, что в одном из сбитых еще в октябре 2022 года дроне-камикадзе Shahed-131 обнаружили боеголовку с 18 дополнительными прикрепленными элементами. Они должны были помочь еще сильнее разрушить инфраструктуру.

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Это не столь большая проблема

Как отметил Харук, модификация боеголовки иранского дрона-камикадзе "Шахед" – это совсем непринципиальный вопрос. Главное, чтобы там не начали совершенствовать систему управления. Сейчас этот дроны-камикадзе просто программируют и не управляют ими во время полета. У него даже нет видеокамеры. Он просто летит в стационарную цель.

Модификация боевой части "Шахеда" неприятная. Но это если тот попадет в цель. Если его собьют, то особой разницы нет,

– отметил Харук.

Он напомнил, что большинство дронов-камикадзе "Шахед" Украина таки успешно сбивает. Кроме того, международные партнеры регулярно предоставляют разные пушки и другое вооружение против таких целей. Однако важно работать над системами обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Возросла ли угроза для украинцев из-за модифицированных дронов-камикадзе "Шахед" – мнение Харука: смотрите видео

"Тут проблема не в том, чем сбивать. Основная проблема состоит в том, чтобы средство поражения "Шахеда" оказалось в том месте, где "Шахед" летит. Вопрос, по-моему, скорее в системе обнаружения воздушных целей, контроля воздушного пространства и отслеживания", – подчеркнул Харук.

Иран модифицировал собственные дроны-камикадзе