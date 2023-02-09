Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Харук. Раніше з'явилася інформація, що в одному з Shahed-131, який збили ще в жовтні 2022 року, виявили боєголовку з 18 додатковими прикріпленими елементами. Вони мали б допомогти ще більше зруйнувати інфраструктуру.

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Це не настільки велика проблема

Як наголосив Харук, модифікація боєголовки "Шахеда" – це зовсім непринципове питання. Головне, щоб там не почали вдосконалювати систему керування. Адже зараз цей дрон-камікадзе просто програмують і не керують ним під час польоту. Він навіть не має відеокамери.

Модифікація бойової частини "Шахеда" неприємна, якщо той таки влучить в ціль. Але якщо його зіб'ють, то особливої різниці немає,

– зазначив Харук.

Він нагадав, що більшість дронів-камікадзе "Шахед" Україна успішно збиває. Крім того, міжнародні партнери регулярно надають різні гармати та інше озброєння проти таких цілей. Однак важливо працювати над системами виявлення та відстежування повітряних цілей.

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"Тут проблема не в тому, чим збивати. Основна проблема полягає в тому, щоб засіб ураження "Шахеда" опинився в тому місці, де "Шахед" летить. Питання, як на мене, швидше в системі виявлення повітряних цілей, контролю повітряного простору та відстежування", – наголосив Харук.

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