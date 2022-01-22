Мое личное мнение, – командующий ВМС Германии о скандальных заявлениях касательно Украины

Командующий Военно-морских сил Германии отметился несколькими скандальными высказываниями об Украине, в частности – по поводу Крыма. Впоследствии он уточнил, что это – лишь его личное мнение.

Кай-Ахим Шенбаха подчеркнул, что он не высказывал официальную позицию государства. Об этом немецкий военный написал в своем твиттере 22 января.

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Ранее от слов Шенбаха открестились в Минобороны Германии. Там заверили, что не разделяют его взглядов о "потерянном Крыме". Вице-адмирала вызвали в ведомство для объяснений.

"Это была ошибка"

Впоследствии командующий немецких МВС подтвердил в соцсети, что скандальные высказывания во время конференции в Индийском институте оборонных исследований – это его личное мнение.

Неосторожно, неправильно оценил ситуацию, я не должен был этого делать. Интерпретировать незачем, это была явная ошибка,

– подчеркнул Шенбах.

Что ранее говорил Шенбах

Немецкий военный командующий заявил, что Крым, который в 2014 году оккупировала Россия, якобы уже никогда не вернется в состав Украины.

"Крымский полуостров потерян. Это факт", – отметил Шенбах. Это, мол, является серьезным препятствием для членства нашего государства в НАТО, отметил он.

В украинском МИД осудили такие высказывания. Впоследствии ведомство вызвало для объяснений Анку Фельдгаузен – госпожу посла Германии в Украине.

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