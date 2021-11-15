"Мое здоровье резко ухудшается": Денисова получила письмо от Саакашвили и прилетела в Грузию

Людмила Денисова в понедельник, 15 ноября, прибыла в Грузию. Там она планирует навестить заключенного Михеила Саакашвили.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Денисова заявила, что намерена встретиться с политиком уже во вторник, 16 ноября. Посольство Украины в Грузии направило запрос на соответствующее разрешение в Министерство юстиции Грузии.

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На прошлой неделе получила письмо от Михеила, в котором он жалуется на ухудшение состояния здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просит о встрече,

– рассказала Денисова.

Также она поделилась в сети фотографиями письма, которое получила от Саакашвили. Политик заявил, что "его здоровье стремительно ухудшается".



Письмо от Саакашвили / Фото из телеграм-канала Денисовой

Письмо от Саакашвили / Фото из телеграм-канала Денисовой

К Саакашвили не пустили консилиум врачей

Адвокат Саакашвили рассказал, что 14 ноября к политику не пустили консилиум врачей, который сформировали в грузинском Министерстве здравоохранения.

По словам защитника, "сегодня (14 ноября – 24 канал) первый случай, когда Саакашвили отказали в реализации права на защиту здоровья". Адвокат подчеркнул, что это – незаконный и позорный факт.