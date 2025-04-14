"Моей инициативы не было", – Артюх об обвинениях по организации награждения военных

В воскресенье, 13 апреля, оккупанты нанесли ракетный удар по Сумах. Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что в тот день глава ОВА Владимир Артюх организовал в помещении конгресс-центра награждение 117 бригады ТрО.

Сам Артюх отмечает, что он не был инициатором мероприятия. Об этом чиновник рассказал в разговоре Суспильному, информирует 24 Канал.

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Что рассказал председатель Сумской ОГА

Моей инициативы там не было. Я был приглашен,

– сказал Владимир Артюх в телефонном разговоре с корреспондентами Общественного.

Журналисты спросили чиновника, кто его приглашал. "Это уже другая тема. Я вам ответил", – добавил Артюх.

Напомним, что городской голова Конотопа Семенихин отмечал, что в месте ракетного удара России проводили награждение 117 бригады теробороны.

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Подчеркнем, что удар российской армии по Сумах 13 апреля – это военное преступление, о чем сказала правозащитница Александра Дворецкая, пишет Суспільне.

"Война в условиях города регулируется. Это не означает, что любой милитарный объект или любое скопление военных является законной военной целью. Видео с места попадания свидетельствуют о том, что Россия использовала оружие (с кассетным снаряжением, поражающие цель на большой площади – ред.), которое нельзя использовать в условиях города", – отметила Дворецкая в комментарии Суспильному.