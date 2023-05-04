Мог ли украинский дрон долететь до Кремля и как защищенное "логово" Путина: анализ BBC

Украина опровергла свою причастность к "атаки" беспилотников Кремля. В Вашингтоне тоже заявили, что не владеют информацией об "атаке" или по крайней мере относительно подготовки к подобным действиям.

В то же время рупор Путина – Песков назвал эти заявления "уморительными", потому что, мол "решения принимают США, а Украина их выполняет". В BBC проанализировали, мог ли украинский дрон действительно долететь до Кремля.

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Издание приводит анализ Института изучения войны, где пришли к выводу, что инцидент в Кремле 3 мая – это, скорее, специально организованное инсценирование.

"Стыд для России"

Там заметили, что Россия в последнее время принимала много мер по усилению внутренней противовоздушной обороны, прежде всего в Москве. Следовательно, маловероятно, что беспилотники смогли бы обойти многочисленные круги ПВО и быть сбитыми уже над "сердцем" Кремля таким образом, чтобы можно было получить эффектные кадры.

Если бы такая атака действительно имела место, это стало бы большим стыдом для России, – считают в ISW.

Кроме того, там считают, что если бы удар был внезапным, это вызвало бы дезориентацию и отсутствие последовательной позиции. В Кремле презентовали свои нарративы очень последовательно.

Поэтому очень вероятно, что Кремль может использовать "удар" для дальнейшего оправдания перед своим народом празднования 9 мая.

Могли ли украинские дроны долететь

В теории технически украинские дроны действительно могли бы принять участие в такой атаке, цитирует издание военного корреспондента Павла Аксенова. Впрочем, Кремль – один из самых защищенных в России объектов.

Каждый, кто за последние годы пытался проехать вдоль его стен по Кремлевской набережной с включенным GPS-навигатором, мог проверить на практике – при подъезде к Кремлю метка на экране указывала на один из столичных аэропортов,

– добавил эксперт.

Он объяснил, что это результат действия радиоэлектронной борьбы. Но эта защита может быть снята. Военные дроны используют разные системы преодоления средств РЭБ.

Важно! Один из способов – использование на определенных участках полета так называемой инерционной навигации, то есть автопилота. Такая система менее уязвима для радиоэлектронного противодействия, но снижает точность.

Однако в условиях этого радиоэлектронного противодействия управлять беспилотником по радиосвязи сверхсложно, ведь в таком случае он должен лететь по заданной программе до конечной точки самостоятельно.

Россия устанавливала и "Панцирь"

Кроме того, Кремль готовился к возможным атакам беспилотников. Так, еще в январе на крышах домов вблизи центра города устанавливали зенитные комплексы "Панцирь-С1", разработанные, в частности, для борьбы с беспилотниками.

Россия устанавливала контур ПВО, чтобы защитить всю Москву. Однако войска противовоздушной обороны нацелены скорее на борьбу с большими целями – начиная с боеголовок межконтинентальных ракет к самолетам.

Прецеденты уже были

Небольшие дроны способны преодолевать систему ПВО и долетать до Подмосковья. Известно, как минимум два случая, когда в Московской области находили дроны со взрывчаткой:

в конце февраля – в Коломенском районе,

а в конце апреля – под Ногинском.

И в обоих случаях обломки дронов были распознаны как беспилотники UJ-22 Airborne производства украинской компании "УкрДжет".

Дальность действия таких дронов – до 800 километров, так что технически сделать это украинцы могли.

Подготовка перед реальной атакой?

В сети после этих случаев начали говорить, что подобные пуски похожи на проверку российской ПВО перед реальной атакой. Но официальный Киев тогда, как и сейчас, не берет на себя ответственность за запуск дронов.

Разумеется, дрон могли запустить и с более близкого расстояния, и тогда ему не нужно было лететь многие сотни километров, рискуя быть сбитым с ЗРК или посаженным системой РЭБ. Но это уже детали, результат завирусился в сети.