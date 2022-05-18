Мог помогать оккупантам захватить ЧАЭС: за заместителя гендиректора станции взялось ГБР

Государственное бюро расследований проверяет заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, которого подозревают в дезертирстве. Работники ГБР предполагают, что он мог помогать оккупантам захватить станцию.

Заместитель гендиректора ЧАЭС мог помогать россиянам

Совместными силами Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины чиновника задержали еще в марте. По информации ГБР, он самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на Закарпатье.

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Военнослужащий просто сбежал со станции вместо того, чтобы обеспечить ее физическую защиту, как предполагают его обязанности. Именно поэтому его действия рассматривались как дезертирство.

Мужчине уже объявили о подозрении по статье 407 Уголовного Кодекса и избрали меру пресечения – содержание под стражей.

Кроме того, в ГБР предположили, что заместитель гендиректора ЧАЭС мог быть причастен к захвату станции оккупантами практически с самого начала полномасштабного вторжения России. Сейчас там проверяют, способствовал ли он вражеским военным по этому делу.

В частности, сотрудники ГБР и СБУ провели обыски в административных помещениях Чернобыльской электростанции. Они изъяли документы и цифровые носители информации и опросили свидетелей. Впереди – проведение судебной психологической экспертизы и допросы других должностных лиц станции.

ГБР и СБУ проверяют заместителя гендиректора ЧАЭС / Фото ГБР

Если результаты следствия покажут, что мужчина действительно мог поспособствовать захвату ЧАЭС российскими военными, ему сообщат о подозрении в государственной измене по статье 111 УКУ. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Основное о захвате ЧАЭС россиянами

Российские оккупанты вошли в зону Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси еще в первый день полномасштабной войны – 24 февраля. Украинские нацгвардейцы сопротивлялись врагам, однако они все же захватили станцию.

Оккупанты использовали зону отчуждения для подготовки своих атак, а над ЧАЭС и всей Европой нависла опасность новой глобальной катастрофы.

Работников ЧАЭС оккупанты удерживали в заложниках, не позволяя провести ротацию персонала. Несколько десятков человек были вынуждены продолжать работу в условиях оккупации.

Движение тяжелой военной техники оккупантов нарушило верхний слой почвы – в воздух поднялась радиоактивная пыль. Поэтому фиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения.

В марте стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов повреждена, а станция – обесточена. Из-за отсутствия электричества невозможно обеспечить постоянное охлаждение на хранилище отработанного ядерного топлива. Это, в свою очередь, угрожало утечке радиации.

За время оккупации в Чернобыльской зоне неоднократно пылали пожары, которые невозможно было потушить из-за оккупации российскими войсками и боевых действий. Это лишь усугубляло риски глобальной экологической катастрофы.

В конце марта появилась информация, что Россия отводит свои войска с территории, в том числе из-за реального облучения части вражеских военных. 31 марта все оккупантв покинули ЧАЭС после 36 дней оккупации.

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