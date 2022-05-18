Мог помогать оккупантам захватить ЧАЭС: за заместителя гендиректора станции взялось ГБР
Источник:Государственное бюро расследований
Государственное бюро расследований проверяет заместителя генерального директора Чернобыльской атомной электростанции, которого подозревают в дезертирстве. Работники ГБР предполагают, что он мог помогать оккупантам захватить станцию.
Заместитель гендиректора ЧАЭС мог помогать россиянам
Совместными силами Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины чиновника задержали еще в марте. По информации ГБР, он самовольно покинул место службы в условиях военного положения и скрывался на Закарпатье.
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Военнослужащий просто сбежал со станции вместо того, чтобы обеспечить ее физическую защиту, как предполагают его обязанности. Именно поэтому его действия рассматривались как дезертирство.
Мужчине уже объявили о подозрении по статье 407 Уголовного Кодекса и избрали меру пресечения – содержание под стражей.
Кроме того, в ГБР предположили, что заместитель гендиректора ЧАЭС мог быть причастен к захвату станции оккупантами практически с самого начала полномасштабного вторжения России. Сейчас там проверяют, способствовал ли он вражеским военным по этому делу.
В частности, сотрудники ГБР и СБУ провели обыски в административных помещениях Чернобыльской электростанции. Они изъяли документы и цифровые носители информации и опросили свидетелей. Впереди – проведение судебной психологической экспертизы и допросы других должностных лиц станции.
ГБР и СБУ проверяют заместителя гендиректора ЧАЭС / Фото ГБР
Если результаты следствия покажут, что мужчина действительно мог поспособствовать захвату ЧАЭС российскими военными, ему сообщат о подозрении в государственной измене по статье 111 УКУ. Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.
Основное о захвате ЧАЭС россиянами
- Российские оккупанты вошли в зону Чернобыльской АЭС со стороны Беларуси еще в первый день полномасштабной войны – 24 февраля. Украинские нацгвардейцы сопротивлялись врагам, однако они все же захватили станцию.
- Оккупанты использовали зону отчуждения для подготовки своих атак, а над ЧАЭС и всей Европой нависла опасность новой глобальной катастрофы.
- Работников ЧАЭС оккупанты удерживали в заложниках, не позволяя провести ротацию персонала. Несколько десятков человек были вынуждены продолжать работу в условиях оккупации.
- Движение тяжелой военной техники оккупантов нарушило верхний слой почвы – в воздух поднялась радиоактивная пыль. Поэтому фиксировали превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения.
- В марте стало известно, что единственная линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов повреждена, а станция – обесточена. Из-за отсутствия электричества невозможно обеспечить постоянное охлаждение на хранилище отработанного ядерного топлива. Это, в свою очередь, угрожало утечке радиации.
- За время оккупации в Чернобыльской зоне неоднократно пылали пожары, которые невозможно было потушить из-за оккупации российскими войсками и боевых действий. Это лишь усугубляло риски глобальной экологической катастрофы.
- В конце марта появилась информация, что Россия отводит свои войска с территории, в том числе из-за реального облучения части вражеских военных. 31 марта все оккупантв покинули ЧАЭС после 36 дней оккупации.
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