В Польше осквернили могилу выдающегося украинского писателя: в МИД отреагировали

Ночью 5 июля на Раковицком кладбище в Кракове неизвестные повредили место захоронения писателя, ученого и профессора Богдана Лепкого. С его надгробия похитили барельеф, установленный в честь 100-летия со дня рождения поэта.

Об этом МИД Украины сообщил в комментарии журналистам, передает 24 Канал.

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Что известно о скандале в Польше?

Министерство иностранных дел уже отреагировало на скандал.

"Мы расцениваем этот акт вандализма как сознательную провокацию, направленную на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Республикой Польша",

– заявили в ведомстве.

Генеральное консульство Украины в Кракове уже обратилось к полиции, администрации кладбища и муниципальным властям Кракова с призывом:

провести расследование;

установить все обстоятельства преступления;

обнаружить виновных;

вернуть или восстановить барельеф.

Также представительство Украины обратилось с просьбой обеспечить надлежащую охрану места захоронения для предотвращения повторения подобной ситуации. МИД выразило надежду, что виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Польши.



Неизвестные похитили барельеф Богдана Лепкого / Фото из фейсбука Игоря Мончука

Что известно о Богдане Лепком?

Богдан Лепкий (1872–1941) – украинский педагог, прозаик, поэт, искусствовед, литературовед, литературный критик, переводчик, историк литературы, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник. Его произведения переведены на польский, русский, чешский, немецкий, английский, венгерский, сербский и португальский языки.

Он дружил с писателями Василием Стефаником, Николаем Вороным, художником Михаилом Бойчуком. Также прозаик переписывался с Иваном Франко, Михаилом Коцюбинским, Ольгой Кобылянской и другими известными деятелями своей эпохи.

Обратите внимание! По объему творческого наследия Богдан Лепкий уступает в украинской литературе лишь Ивану Франко. Творческое наследие писателя насчитывает более 80 книг: цикл романов "Мазепа", повести, рассказы, сказки, воспоминания, сборники стихов и поэм, переводы, литературоведческие исследования. Он был составителем и издателем 62 томов произведений украинской классики. Библиография произведений Лепкого насчитывает около тысячи позиций.

Лепкий похоронен на Раковицком кладбище в Кракове. Его могила расположена на участке XXXIV (южный ряд, усыпальница семьи Шайдзицких). Писатель умер 21 июля 1941 года и был похоронен в усыпальнице своего друга Игнатия Шайдзицкого, недалеко от могилы Степана Смаль-Стоцкого. На надгробии есть надпись на украинском языке "Богдан Лепкий – поэт". В 1972 году на могиле установили барельеф писателя, созданный скульптором Григором Пецухой.



Барельеф на могиле Богдана Лепкого / Фото из фейсбука Игоря Мончука

Напряженность в польско-украинских отношениях

Лидер польской оппозиционной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что его политическая сила будет блокировать вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, это будет продолжаться до тех пор, пока Киев не изменит политику в отношении исторической памяти.

Также Польша приняла решение не передавать Украине последние истребители МиГ-29, а вместо этого утилизировать их. Формально речь шла не о безвозмездной помощи, а о коммерческой сделке в рамках обмена на украинские оборонные технологии.