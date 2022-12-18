Могла ли быть операция по ликвидации Герасимова: политолог прокомментировал статью NYT

В The New York Times вышла статья о том, что США якобы помешали Украине ликвидировать российского генерала Валерия Герасимова. Пока сложно утверждать, что эта информация правдива.

Возможно, журналисты просто сделали информационный вброс. Об этом 24 канала сказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

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"Почему бы не уничтожить этого подонка, который фактически планирует наше убийство? Это абсолютно нормальная реакция. Хорошо, что будто бы наши не прислушались. Известно, что массированный обстрел тех позиций, где находился Герасимов, произошел. Тогда немало высшего военного руководства было уничтожено, а Герасимов будто бы чудом выжил. Если это правда, наши ребята молодцы, что попытались это сделать", – говорит Клочок.

Запад надеется договориться

Сегодня появилась официальная информация, что Великобритания выступает за поддержание связей с Герасимовым. Не раз в РосСМИ сообщалось, что он фактически отстранен от руководства генштабом вооруженных сил России, как и Шойгу.

Для меня это означает, что британская разведка, США и наши западные партнеры оставляют за собой размышления о том, что есть надежда каким-то образом договориться с этим высшим военно-политическим руководством об изменении ситуации в России,

– замечает Клочок.

Ошибочно считать, акцентирует он, что завтра Россия просто развалится – нужно быть реалистами. В настоящее время кремлевский диктатор готовит полную мобилизацию, а также пытается взять контроль над белорусскими ОПК, чтобы производить больше оружия и вооружать военных.

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Безусловно, может возникнуть логичный вопрос: если Герасимова устранили, почему он появляется на телевидении?

"Путин никогда не хочет публично признавать свои ошибки. И Шойгу, и Герасимов будут появляться на экранах, чтобы показывать, что у Путина все прекрасно. Такую картинку они будут создавать. Но на самом деле, по-моему, всем сейчас руководит Путин", – предполагает политический эксперт.

Яркий пример – массированный ракетный обстрел 16 декабря. Накануне американская разведка подтвердила, что Иран может передать России около 250 баллистических ракет. По словам Клочко, Путину советовали не спешить с обстрелами, чтобы накопить ракеты.

Но именно в тот день, когда он проводил рабочие встречи с Герасимовым и Шойгу, был нанесен ракетный удар. Скорее всего, он сам принимает решение,

– уверяет экономический и политический эксперт.

Именно поэтому, продолжает он, Западу интересно сохранять связи хотя бы кем-то, кто близок Путину и может как-то влиять на ситуацию.

Клочок подчеркивает, что даже "сирийский мясник" Суровикин стал ближе именно к Шойгу и Герасимов, а не к Путину. "Отвод войск по правому берегу Херсонщины означает, что все пошло не по плану Путина. Диктатор ни разу не упомянул слово "Херсон" в своих речах", - подытожил Валерий Клочок.

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