Можливо, журналісти просто зробили інформаційний вкид. Про це 24 каналу сказав політичний та економічний експерт Валерій Клочок.

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"Чому б не знищити цього покидька, який фактично планує наше вбивство? Це абсолютно нормальна реакція. Добре, що ніби-то наші не дослухалися. Відомо, що масований обстріл тих позицій, де перебував Герасимов, відбувся. Тоді чимало вищого військового керівництва було знищено, Герасимов дивом вижив. Якщо це правда, наші хлопці молодці, що спробували це зробити", – каже Клочок.

Захід сподівається домовитися

Сьогодні з'явилася офіційна інформація, що Велика Британія виступає за те, щоб підтримувати зв'язки з Герасимовим. Неодноразово у росЗМІ повідомлялося, що він фактично відсторонений від керівництва генштабом збройних сил Росії, як і Шойгу.

Для мене це означає, що британська розвідка, США та наші західні партнери залишають за собою міркування про те, що є надія у якийсь спосіб домовитися з цим вищим військово-політичним керівництвом про зміну ситуації у Росії,

– зауважує Клочок.

Помилково вважати, акцентує він, що завтра Росія просто розвалиться – слід бути реалістами. Наразі кремлівський диктатор готує повну мобілізацію, а також намагається взяти контроль над білоруськими ОПК, щоб виробляти більше зброї та озброювати військових.

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Безумовно, може виникнути логічне запитання: якщо Герасимова усунули, чому тоді він з'являється на телебаченні?

"Путін ніколи не хоче публічно визнавати свої помилки. І Шойгу, і Герасимов будуть з'являтися на екранах, щоб показувати, нібито в Путіна все чудово. Таку картинку вони будуть створювати. Але насправді, як на мене, усім зараз керує Путін", – припускає політичний експерт.

Яскравий приклад – масований ракетний обстріл 16 грудня. Напередодні американська розвідка підтвердила, що Іран може передати Росії близько 250 балістичних ракет. За словами Клочка, Путіну радили не поспішати з обстрілами, щоб накопичити ракети.

Але саме того дня, коли він проводив робочі зустрічі з Герасимовим та Шойгу, було завдано ракетного удару. Найімовірніше, він сам ухвалює рішення,

– запевняє економічний та політичний експерт.

Саме тому, продовжує він, Заходу цікаво зберігати зв'язки хоча б кимось, хто близький до Путіна і може якось впливати на ситуацію.

Клочок підкреслює, що навіть "сирійський м'ясник" Суровікін став ближчим саме до Шойгу та Герасимов, а не до Путіна. "Відведення військ за правого берега Херсонщини означає, що все пішло не за планом Путіна. Диктатор жодного разу не згадав слово "Херсон" у своїх промовах", – підсумував Валерій Клочок.

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