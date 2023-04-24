"А что если бы?": могла ли Россия не начать войну против Украины

Размышления на тему "А что если бы…?" вещь одновременно очень сложная и ответственная. Ибо это об альтернативных сценариях, которые зависят от многих факторов.

Кремль не одобрил бы другое решение

По-моему, мы так или иначе пришли бы к тому, что Московия расширила бы масштабы агрессии против Украины. Для этого есть несколько причин.

К теме Есть 3 сценария развития войны далее: какова вероятность каждого

1. Военно-политическое руководство Московии переоценивало результаты модернизации и перевооружения собственных вооруженных сил. Эту веру усиливали западные аналитики своими докладами.

2. Военно-политическое руководство Московии недооценивало как наши Вооруженные Силы после 2014 года, так и готовность граждан Украины к всеобъемлющему сопротивлению.

3. Военно-политическое руководство Московии ожидало очень сдержанной реакции стран Запада, исходя из того, как Запад до этого сдержанно реагировал на проявления агрессии Московии.

Это ключевые моменты на которые накладывается еще ряд вещей – важными из которых являются нарастающий авторитаризм (автократу говорят то, что он хочет услышать, и этим усиливают его иллюзии) плюс возраст автократа (ощущение, что время истекает, а в историю хочется войти) и это все умножено на идиосинкразии стареющего автократа.

Другое дело – это то, как мы могли бы подготовиться к 24 февраля 2022 года. Здесь действительно можно было сделать больше по желанию.