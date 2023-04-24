Кремль не схвалив би іншого рішення

Як на мене, ми так чи інакше прийшли б до того, що Московія розширила б масштаби агресії проти України. Для цього є декілька причин.

До теми Є 3 сценарії розвитку війни далі: яка ймовірність кожного

1. Військово-політичне керівництво Московії переоцінювало результати модернізації і переозброєння власних збройних сил. Цю віру підсилювали західні аналітики своїми доповідями.

2. Військово-політичне керівництво Московії недооцінювало як наші Збройні Сили після 2014 року, так і готовність громадян України до всеосяжного спротиву.

3. Військово-політичне керівництво Московії очікувало дуже стриманої реакції країн Заходу, виходячи із того як Захід до цього доволі стримано реагував на прояви агресії Московії.

Це ключові моменти на які накладається іще низка речей – важливими із яких є наростаючий авторитаризм (автократу говорять те, що хоче почути, і цим підсилюють його ілюзії) плюс вік автократа (відчуття що час спливає, а в історію хочеться ввійти) і це все помножене на ідіосинкразії старіючого автократа.

Інша справа це те, як ми могли б підготуватися до 24 лютого 2022 року. Тут дійсно можна було б зробити більше за бажанням.