Если проследить за теми людьми, которые причастны к этому скандалу, мы выходим на так называемых ученых, которые занимались этой проблематикой еще с 1984 года. Именно они контактировали с главным управлением разведки тогда еще Советского союза. Об этом в эфире 24 Канала озвучил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

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Они исследовали эти возможные влияния и в определенный момент вышли на реализацию какого-то прибора. Он может обеспечить влияние, конечно, не на все дипломатическое представительство, а на отдельные помещения, на отдельных людей.

"Гаванский синдром" – неофициальная болезнь, для которой характерны головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом и координацией. С 2014 года подобные симптомы наблюдаются у сотрудников посольств США и Канады в разных странах.

Как реагируют в США

Виктор Ягун отметил, что "гаванский синдром" не признавался до последнего времени. Например, в США с 2016 года идут судебные разбирательства. Ведь те сотрудники дипломатических спецслужб, которые находились за рубежом и, возможно, попали под действие этого аппарата, – они требовали признать себя такими, что получили повреждения на службе. А это определяет довольно значительную прибавку к пенсии.

Американские спецслужбы не шли на это, ведь понимали, что тогда надо будет еще и признавать, что они не могут обеспечить безопасность своих людей за рубежом,

– отметил генерал-майор запаса СБУ.

Он добавил, что надо понимать, что не все сотрудники спецслужб располагаются непосредственно в посольстве. Есть специальные помещения, которые они там арендуют.

Если еще и учесть, в каких странах это происходило, а именно там где россияне себя более-менее свободно могут чувствовать: Сербия, Куба, Вьетнам, Грузия. То есть там они могли бы притянуть эту установку и, назовем это так, облучить эти помещения и соответственно этих сотрудников.

Для чего это сделано

Все для того, чтобы повлиять на психологическое состояние сотрудников дипломатических представительств. А также таким образом могли срывать целые специальные операции американских спецслужб.

"Ведь, когда облучаешь его сотрудников, то они получают какие-то негативные последствия в состоянии здоровья. О какой эффективной работе может быть речь?", – отметил Виктор Ягун.

Как этому противодействовать

По мнению генерал-майора запаса СБУ, теперь надо принимать решение по защите тех или иных помещений. Наверное, какое-то дополнительное экранирование.

Единственное, что действительно проблема в том, что Россия может использовать эти приборы не только против американцев, но и против, например, учреждений за рубежом.

В качестве примера, приведу ситуацию в Молдове. Я очень хорошо знаю местность в Кишиневе. Посольство Российской Федерации находится фактически по диагонали через дорогу от их спецслужб,

– рассказал Виктор Ягун.

"Если установить такой прибор на посольстве, то в него же невозможно будет зайти. А они (россияне – 24 Канал) смогут фактически спокойно влиять на нормальное функционирование целой спецслужбы страны", – добавил Ягун.

Он добавил, что такие вещи надо пресекать. Если есть какое-то действие, то противодействие так же можно найти.