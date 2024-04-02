Якщо прослідкувати за тими людьми, які причетні до цього скандалу, ми виходимо на так званих вчених, які займалися цією проблематикою ще з 1984 року. Саме вони контактували з головним управлінням розвідки тоді ще Радянського союзу. Про це в ефірі 24 Каналу озвучив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

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Вони досліджували ці можливі впливи й у певний момент вийшли на реалізацію якогось приладу. Він може забезпечити вплив, звісно, не на все дипломатичне представництво, а на окремі приміщення, на окремих людей.

"Гаванський синдром" – неофіційна хвороба, для якої характерні запаморочення, нудота, головні болі та проблеми зі слухом та координацією. З 2014 року подібні симптоми спостерігаються у співробітників посольств США та Канади у різних країнах.

Як реагують у США

Віктор Ягун зазначив, що "гаванський синдром" не визнавався до останнього часу. Наприклад, у США з 2016 року йдуть судові розгляди. Адже ті співробітники дипломатичних спецслужб, які перебували за кордоном і, можливо, потрапили під дію цього апарату, – вони вимагали визнати себе такими, що отримали ушкодження на службі. А це визначає досить значну надбавку до пенсії.

Американські спецслужби не йшли на це, адже розуміли, що тоді треба буде ще й визнавати, що вони не можуть забезпечити безпеку своїх людей за кордоном,

– зазначив генерал-майор запасу СБУ.

Він додав, що треба розуміти, що не всі співробітники спецслужб розташовуються безпосередньо в посольстві. Є спеціальні приміщення, які вони там орендують.

Якщо ще й врахувати, в яких країнах це відбувалося, а саме там де росіяни себе більш-менш вільно можуть почувати: Сербія, Куба, В'єтнам, Грузія. Тобто там вони могли б притягнути цю установку і, назвемо це так, опромінити ці приміщення і відповідно цих співробітників.

Для чого це зроблено

Усе для того, щоб вплинути на психологічний стан співробітників дипломатичних представництв. А також таким чином могли зривати цілі спеціальні операції американських спецслужб.

"Адже, коли опромінюєш його співробітників, то вони отримують якісь негативні наслідки в стані здоров'я. Про яку ефективну роботу може бути мова?", – наголосив Віктор Ягун.

Як цьому протидіяти

На думку генерал-майора запасу СБУ, тепер треба приймати рішення щодо захисту тих чи інших приміщень. Напевно, якесь додаткове екранування.

Єдине, що справді проблема в тому, що Росія може використовувати ці прилади не тільки проти американців, а й проти, наприклад, установ за кордоном.

Як приклад, наведу ситуацію в Молдові. Я дуже добре знаю місцевість в Кишиневі. Посольство Російської Федерації знаходиться фактично по діагоналі через дорогу від їхніх спецслужб,

– розповів Віктор Ягун.

"Якщо встановити такий прилад на посольстві, то в нього ж неможливо буде зайти. А вони (росіяни – 24 Канал) зможуть фактично спокійно впливати на нормальне функціонування цілої спецслужби країни", – додав Ягун.

Він додав, що такі речі треба присікати. Якщо є якась дія, то протидію так само можна знайти.