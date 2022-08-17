Могли не услышать тревогу: среди жителей уничтоженного дома на Салтовке были люди с недостатками слуха

россияне ударили по общежитию в Салтовке, в котором находились люди с недостатками слуха. То есть, они могли не услышать тревогу.

Люди, вероятно, даже не могут отозваться к спасателям из-под завалов. Соответствующую информацию сообщила советница главы Харьковской ОВА Наталья Попова.

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В атакованном общежитии жили люди с недостатками слуха

русские, вы будете гореть в аду! Бить по жилому дому это пи***ец. Аде среди пострадавших были люди с недостатками слуха,

– написала Попова.

Она добавила, что предварительно люди с инвалидностью были среди тех, кому была оказана помощь на месте. По состоянию на 23 часа 17 августа ожидали информацию из больниц.

"Они даже не могли услышать тревогу… Они же не могут отозваться во время оглашения тишины спасателям", – описала ужас трагедии советница главы ОВА.

Что известно о ракетной атаке по Салтовке

Мэр Харькова Игорь Терехов вечером 17 августа заявил, что россияне атаковали Салтовку. Впоследствии сообщил, что в городе загорелся сильный пожар в жилом доме.

Уже ориентировочно в 22:17 17 августа мэр сообщил, что погибли 6 человек, еще 13 – пострадали.

Владимир Зеленский заявил, что Украина этой атаки россиянам не простит и обязательно отомстит.

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