Европейскому Союзу необходимо усилить свой военный потенциал из-за возможной войны с Россией. Она может начаться в течение следующих шести лет.

Об этом сказал кандидат на пост первого еврокомиссара по обороне Андрюс Кубилюс. По его словам, европейским страна надо создать запас оружия.

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Когда может начаться война России и ЕС

Бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, который дважды возглавлял правительство, отметил, что Европейский Союз должен быть готовым к возможному военному конфликту с Россией в течение ближайших шести – восьми лет. Он также отметил важность увеличения производства оружия и пополнения запасов боеприпасов для обеспечения обороноспособности ЕС.

Кубилюс, который в следующем месяце пройдет слушания по утверждению в Европейском парламенте, представляет Европейскую народную партию, которая имеет наибольшее количество мест в парламенте. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, поручила ему усилить инвестиции в безопасность Европы и консолидировать разрозненную европейскую оборонную промышленность.

Его предостережение относительно России созвучно с заявлением министра обороны Германии Бориса Писториуса, который в январе отметил, что Россия может атаковать НАТО в течение "пяти-восьми лет". После выдвижения на должность еврокомиссара Кубилюс предложил рассмотреть выпуск совместных облигаций для привлечения дополнительных 500 миллиардов евро, которые необходимы для ускорения промышленного развития ЕС.

Однако идея увеличения общего долгового бремени вызывает сопротивление со стороны стран-членов, включая Германию.

Кубилюс предложил создать обязательные запасы боеприпасов для ЕС, что вызвало резкую реакцию Йенса Столтенберга в последние дни его пребывания на посту генсека НАТО перед передачей полномочий Марку Рютте из Нидерландов.

Я приветствую больше усилий ЕС в сфере обороны, если только они не будут дублировать или конкурировать с НАТО,

– сказал Столтенберг, похвалив объявленную новым комиссаром задачу по решению проблемы фрагментации европейской оборонной промышленности.

Но, добавил он, ЕС не должен "начинать строить альтернативные оборонные структуры".