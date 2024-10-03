Про це сказав кандидат на пост першого єврокомісара з оборони Андрюс Кубілюс. За його словами, європейським країна треба створити запас зброї.

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Коли може початися війна Росії та ЄС

Колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, який двічі очолював уряд, зазначив, що Європейський Союз має бути готовим до можливого військового конфлікту з Росією протягом найближчих шести – восьми років. Він також наголосив на важливості збільшення виробництва зброї та поповнення запасів боєприпасів для забезпечення обороноздатності ЄС.

Кубілюс, який наступного місяця пройде слухання щодо затвердження в Європейському парламенті, представляє Європейську народну партію, яка має найбільшу кількість місць у парламенті. Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської комісії, доручила йому посилити інвестиції у безпеку Європи та консолідувати розрізнену європейську оборонну промисловість.

Його застереження щодо Росії співзвучне із заявою міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, який у січні зазначив, що Росія може атакувати НАТО протягом "п'яти-восьми років". Після висування на посаду єврокомісара Кубілюс запропонував розглянути випуск спільних облігацій для залучення додаткових 500 мільярдів євро, які необхідні для прискорення промислового розвитку ЄС.

Проте ідея збільшення загального боргового тягаря викликає опір з боку країн-членів, включаючи Німеччину.

Кубілюс запропонував створити обов'язкові запаси боєприпасів для ЄС, що викликало різку реакцію Єнса Столтенберга в останні дні його перебування на посаді генсека НАТО перед передачею повноважень Марку Рютте з Нідерландів.

Я вітаю більше зусиль ЄС у сфері оборони, якщо тільки вони не дублюватимуть чи конкуруватимуть з НАТО,

– сказав Столтенберг, похваливши оголошене новим комісаром завдання щодо вирішення проблеми фрагментації європейської оборонної промисловості.

Але, додав він, ЄС не повинен "починати будувати альтернативні оборонні структури".