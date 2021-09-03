Могут быть провокации на Донбассе, – журналист о предвыборной кампании "Единой России"
Источник:24 канал
Кремль хочет приобщить жителей оккупированных территорий к российским выборам. Для этого активно раздают людям паспорта. Стоит быть готовыми к тому, что в ОРДЛО накануне выборов могут быть провокации.
Такое мнение высказал в эфире 24 канала российский журналист Игорь Яковенко. Он заверил, что Донбасс играет существенную роль для выборов в России.
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"Те более миллиона человек, которых сейчас считают гражданами России, будут голосовать. Понятно, что это достаточно серьезный электоральный ресурс", – отметил Яковенко.
Последние истерические заявления "Единой России" свидетельствуют о том, что россияне используют все меры, чтобы пробудить у населения Донбасса истерические ощущения.
То, что устроят провокации на Донбассе, как часть предвыборной кампании – этого исключать нельзя,
– отметил Яковенко.
"Мы помним, что Путин приходил к власти на крови и взрывах жилых домов в Москве в сентябре 1999 года. Это было частью предвыборной кампании Путина", – напомнил журналист.Справка. Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Однако кремлевские обещания уже в разгаре. Готовят и жителей Донбасса, раздавая им российские паспорта.
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