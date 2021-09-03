Таку думку висловив в ефірі 24 каналу російський журналіст Ігор Яковенко. Він запевнив, що Донбас грає суттєву роль для виборів у Росії.
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"Ті понад мільйон людей, яких зараз вважають громадянами Росії, голосуватимуть. Зрозуміло, що це досить серйозний електоральний ресурс", – зазначив Яковенко.
Останні істеричні заяви "Єдиної Росії" свідчать про те, що росіяни використають всі заходи, щоб пробудити у населення Донбасу істеричні відчуття.
Те, що влаштують провокації на Донбасі, як частина передвиборчої кампанії – цього виключати не можна,
– зазначив Яковенко.
"Ми пам'ятаємо, що Путін приходив до влади на крові і вибухах житлових будинків у Москві у вересні 1999 року. Це було частиною передвиборчої кампанії Путіна", – нагадав журналіст.
Яковенко про вибори до Держдуми Росії: відео
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