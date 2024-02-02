Мобилизация в Украине: могут ли ФЛП получить бронь
Источник:"Факты.ICTV"
Россия не прекращает своего полномасштабного вторжения, поэтому в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Мужчины в возрасте 18 - 60 лет подлежат призыву, однако для некоторых из них могут быть исключения.
Адвокат Ростислав Кравец заявил, что в Украине законодательство не предусматривает отсрочки от призыва для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Кроме того, ФЛП не могут бронировать своих работников.
Читайте также Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения и как это сделать
Существуют ли исключения
Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина №76, физических лиц-предпринимателей нет в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных или получать бронь для себя. Однако адвокат указал на одно исключение.
По его словам, единственная возможность рассчитывать на отсрочку для ФЛП заключается в выполнении ими оборонных заказов или заказов для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы для непосредственного обеспечения обороноспособности Украины. Однако для этого им необходимо иметь договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.
Также юрист дал понять, что мобилизованные лица могут заводить новый ФЛП или не ликвидировать действующий. Более того, им после призыва можно заниматься предпринимательской деятельностью, если это не вредит интересам службы и выполнению военных обязанностей. Исключение здесь есть только для военных должностных лиц ВСУ и других формирований. Им заниматься этим запрещено.
Последние новости о мобилизации
- Недавно начальник Управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк объяснил, почему в обновленном законопроекте о мобилизации нет пункта о призыве 500 000 человек. По его словам, документ писался не ради набора точного количества людей, а для создания механизма.
- Также Павлюк не так давно уверял, что обновленный проект закона предусматривает максимально качественную подготовку мобилизованных. Он назвал это одним из важнейших аспектов.
- Ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала, сколько будет стоить мобилизация 500 000 человек. Она не стала называть точную цифру, чтобы не помогать врагу, однако отметила, что понадобится минимум 322 миллиарда гривен только на то, чтобы этих мобилизованных одеть, научить и прокормить, а также чтобы выплачивать им денежное обеспечение.