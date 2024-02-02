Мобилизация в Украине: могут ли ФЛП получить бронь

Россия не прекращает своего полномасштабного вторжения, поэтому в Украине продолжается военное положение и мобилизация. Мужчины в возрасте 18 - 60 лет подлежат призыву, однако для некоторых из них могут быть исключения.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что в Украине законодательство не предусматривает отсрочки от призыва для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Кроме того, ФЛП не могут бронировать своих работников.

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Существуют ли исключения

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлению Кабмина №76, физических лиц-предпринимателей нет в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных или получать бронь для себя. Однако адвокат указал на одно исключение.

По его словам, единственная возможность рассчитывать на отсрочку для ФЛП заключается в выполнении ими оборонных заказов или заказов для органов местной власти, военных администраций, которые необходимы для непосредственного обеспечения обороноспособности Украины. Однако для этого им необходимо иметь договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.

Также юрист дал понять, что мобилизованные лица могут заводить новый ФЛП или не ликвидировать действующий. Более того, им после призыва можно заниматься предпринимательской деятельностью, если это не вредит интересам службы и выполнению военных обязанностей. Исключение здесь есть только для военных должностных лиц ВСУ и других формирований. Им заниматься этим запрещено.

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