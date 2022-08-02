Могут ли страны отказаться от ядерного оружия: мнение политолога

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир находится в шаге от ядерного уничтожения. Потому он призвал государства отказаться от ядерного оружия. Но вряд ли это вообще кто-нибудь сделает.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Тарас Семенюк. По его словам, нет никаких предпосылок, чтобы какое-либо из государств отказалось от ядерного оружия.

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Ядерное оружие – мощная страшилка

Он подчеркивает – сомнительно, что кто-то из так называемого "ядерного клуба" стран рискнет использовать это оружие. Ведь ответ будет мгновенным. От этого никто не выиграет и все об этом знают.

Ядерное оружие – предупредительный знак, пугалка, страшилка. Все понимают, что если одна из стран применит ядерный удар, сразу будет ответ. И, поверьте, все к этому готовы. Поэтому рисковать вряд ли реально кто будет, – отметил Семенюк.

Это касается и угрозы ядерного удара по Украине со стороны россии. Да и тем более, что при использовании такого механизма не все зависит от путина. Этот процесс проходит через несколько человек. Поэтому, вероятно, кто-то не рискнет выполнить такой преступный приказ, если он реально будет.

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Мир находится на грани ядерного уничтожения – генсек ООН