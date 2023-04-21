Военная служба в Украине: могут мобилизовать двух и более членов одной семьи

В Украине из-за полномасштабного вторжения России идет мобилизация. Встать на защиту Украины в теории могут все члены одной семьи.

Встать на защиту территориальной целостности Украины и ее национальной безопасности могут мужчины и женщины. Юрист Ростислав Кравец пояснил, что в одной семье теоретически мобилизации подлежат все члены от 18 до 60 лет.

Смотрите также Новые правила выезда мужчин за границу 2023: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Мобилизации не подлежат военнообязанные, потерявшие родственников на войне

Дело в том, что украинское законодательство не содержит уточнений по поводу запрета призыва конкретного количества людей из семьи.

Как заметил юрист, призвать на военную службу могут всех – мужа, жену и совершеннолетних детей. На практике пока подобных прецедентов не случалось, впрочем, на уровне закона это не проблема.

Однако существуют исключения: в случае мобилизации запрет призыва коснется близких родственников человека, который погиб на фронте или считается пропавшим без вести.

Иными словами, не подлежат военной службе муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка и бабушка, брат и сестра лица, дававшего отпор вооруженной агрессии Российской Федерации, обеспечивали национальную безопасность и оборону Украины, но исчезли или умерли во время действия военного положения. Так что другие члены семьи, где есть погибший защитник, больше не могут быть мобилизованы,

– отметил юрист.

По его словам, еще одно исключение касается семьи, где воспитывают несовершеннолетних детей. Если кто-то из пары находится на службе, то муж или жена, занимающиеся уходом за ребенком, не могут оставить его без родительской опеки. Следовательно, им повестка не придет.

Кого касается мобилизация-2023