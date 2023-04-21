Стати на захист територіальної цілісності України та її національної безпеки можуть як чоловіки, так і жінки. Юрист Ростислав Кравець пояснив, що в одній родині теоретично мобілізації підлягають всі члени віком від 18 до 60 років.

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Мобілізації не підлягають військовозобов'язані, які втратили родичів на війні

Річ у тім, що українське законодавство не містить уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з сім’ї.

Як зауважив юрист, призвати на військову службу можуть всіх – чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. На практиці поки подібних прецедентів не траплялося, втім на рівні закону це не проблема.

Однак існують винятки: у випадку мобілізації заборона призову торкнеться близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.

Іншими словами, не підлягають військовій службі чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь і бабуся, брат і сестра особи, яка давала відсіч збройній агресії Російської Федерації, забезпечувала національну безпеку й оборону України, але зникла чи померла під час дії воєнного стану. Тож інші члени родини, де є загиблий захисник, більше не можуть бути мобілізовані,

– зазначив юрист.

За його словами, ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Якщо хтось з пари перебуває на службі, то чоловік або дружина, які займаються доглядом за дитиною, не можуть залишити її без батьківської опіки. Отже, їм повістка не прийде.

Кого стосується мобілізація-2023