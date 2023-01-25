Мобилизация в Украине: кому из мужчин с инвалидностью запрещен выезд за границу
25 января 2023, 12:33Читати новину українською
В Украине продолжается военное положение и проведение общей мобилизации. Призову на службу подлежат мужчины от 18 до 60 лет.
Мужчин с инвалидностью призвать не могут. Однако выехать за границу могут не все из них. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Обратите внимание Никаких волн нет, – в Сухопутных войсках объяснили, что происходит с мобилизацией в Украине
В каких случаях запрещен выезд за границу мужчинам с инвалидностью
Мужчин с инвалидностью не выпустят за границу, если документы, подтверждающие инвалидность, были получены за границей.
Также лица с инвалидностью не могут выехать из Украины, если предоставят документы по ТЦК с отметкой/записью "снят с военного учета".
Какие нужно иметь документы для выезда за границу мужчинам с инвалидностью
- Удостоверение, подтверждающее соответствующий статус,
- Пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи,
- Справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальное пособие.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Президент Владимир Зеленский заявил, что военное руководство получило задание создать резервы личного состава. Это нужно, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.
- В настоящее время в Украине никаких волн мобилизации нет. В большинстве случаев граждан вызывают в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить военно-учетные данные.
- Военный учет украинцев будет проходить через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. А в Дие в скором времени должен появиться новый сервис – электронный военный билет.