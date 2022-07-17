Могут ли на блокпосте дать повестку из-за нарушений ПДД: четкое разъяснение Минобороны

Поскольку во время войны многие жители мигрировали, есть большая необходимость в уточнении данных. Однако за нарушение дорожного движения на блокпостах повестки не вручают. Их дают для уточнения данных.

Об особенностях вручения повесток рассказал начальник Управления персонала Штаба Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. Он отметил, что в большинстве случаев повестка вручается для уточнения военно-учетных данных.

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Повесток, чтобы отправить сразу в армию, не дают

Просто так вручить повестку на блокпосте, которая означала бы, что человека сразу отправят в воинскую часть, – это невозможно. Эта повестка вручается только тогда, когда человек прошел медосмотр, когда уточнены все данные,

– объяснил Горбач.

Руководитель Управления персонала штаба Сухопутных войск отметил: слухи о том, что повестки дают на блокпостах за нарушение ПДД – неправдивы. Однако человеку повестку могут дать для уточнения данных в территориальных центрах комплектования.

Повестка – это не наказание, – Горбач

Горбач также подчеркнул, что повестка не может быть наказанием – для этого есть соответствующие органы, в частности, суды, которые определяют ответственность.

В ВСУ сообщили, что если бы граждане понимали свою ответственность, повестки не было бы необходимости вручать, ведь каждый при переезде приходил бы в военкомат.

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Резников о вручении повесток: коротко

Ранее министр обороны Алексей Резников раскритиковал практику раздачи повесток как наказание.

Глава Минобороны отметил: в некоторых городах повестки вручают на улицах, ведь должно быть выполнение плана.

Доукомплектование будет происходить в любом случае, ведь среди украинских военных есть и погибшие и раненые.

Ранее глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что около 3 миллионов граждан состоят на учете не по месту жительства.

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