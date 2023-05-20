Могут ли осужденные освободиться из-под стражи для службы в ВСУ
Источник:Безвозмездная правовая помощь
Некоторые осужденные действительно могут вступить в ряды ВСУ для защиты страны. Однако далеко не всем это разрешается – все зависит от преступления, совершенного человеком.
Заместитель директора Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Хмельницкой области Ольга Черная рассказала, могут ли заключенные освободиться для службы в армии.
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В Украине могут освободить из-под стражи для службы в ВСУ
Согласно статье 616 Уголовного процессуального кодекса Украины, люди, которых подозревают или обвинили в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность обратиться к прокурору с заявлением об отмене такой меры пресечения для последующего призыва на военную службу под время мобилизации
Прокурор рассматривает ходатайство, оценивает соответствующие риски и может обратиться с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи. Следовательно, следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения,
– сказала Ольга Черна
Убийцам и насильникам в армии делать нечего
Ольга Черга рассказала, что есть категории подозреваемых и обвиняемых, не имеющих права уволиться с места лишения свободы ради службы. В частности, такого права не имеют лица, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных рядом статей, в частности: умышленное убийство, изнасилование, незаконное лишение свободы или похищение человека и т.д.
Этапы освобождения из-под стражи для службы ВСУ
- Подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, имеет безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку по месту регистрации.
- В случае неявки в ТЦК и СП в соответствующие сроки или же в случае отказа в прохождении военной службы лицо обязано сообщить об этом прокурору в ближайшие 24 часа.
- Тогда не менее суток прокурор подает ходатайство об избрании в отношении лица, указанного в этой части, меры пресечения в виде содержания под стражей.