Военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко рассказал 24 каналу, что вражеская пропаганда хвастается тем, что Россия производит новые самолеты, но на самом деле это не совсем так. В этом же материале собрано реакцию россиян на сбитие их стратегического бомбардировщика.

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Россия хвастается, что "производит" самолеты

Коваленко отметил, что у россиян осталось не более, чем 3 десятка самолетов Ту-22М3, которые являются боеспособными. Если говорить о восстановлении и компенсации, то россияне пытаются через свои пропагандистские ресурсы навязывать саму мысль, что у них есть производство этих самолетов, но есть нюанс.

Это производство или восстановление? Если мы говорим о производстве, то это создание нового борта с нуля, а этого у них, например, на Казанском авиазаводе нет. Они берут старые советские фюзеляжи, которые остались еще со времен Советского Союза, и пытаются из них делать условно говоря новый самолет, как они говорят,

– отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Проблемы россиян с техникой

По его словам, кроме этого очень интересен другой момент. Кроме трех десятков боеспособных, есть определенное количество небоеспособных. Это те, которые требуют ремонта или каких-то других работ. Поэтому, странно, ведь если верить их пропаганде о том, что они делают новые самолеты, то почему они не начали с того, что делает весь российский ВПК.

"Вся оборонка не производит тяжелую новую технику, потому что это занимает много времени. Она восстанавливает то, что есть на складах и центрах хранения. Логично было бы и самолеты довести до определенного боеспособного состояния. Однако этого они не делают", – подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что это указывает на то, что у Казанского авиационного завода отсутствуют технические и технологические возможности не только для производства с нуля этих самолетов, но и по их восстановлению в соответствующих объемах.

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