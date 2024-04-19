Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що ворожа пропаганда хизується тим, що Росія виробляє нові літаки, але насправді це не зовсім так. У цьому ж матеріалі зібрано реакцію росіян на збиття їхнього стратегічного бомбардувальника.

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Росія хизується, що "виробляє" літаки

Коваленко зазначив, що в росіян залишилось не більше, ніж 3 десятки літаків Ту-22М3, які є боєздатними. Якщо говорити про відновлення та компенсацію, то росіяни намагаються через свої пропагандистські ресурси нав'язувати саму думку, що в них є виробництво цих літаків, але є нюанс.

Це виробництво чи відновлення? Якщо ми говоримо про виробництво, то це створення нового борта з нуля, а цього в них, наприклад, на Казанському авіазаводі немає. Вони беруть старі радянські фюзеляжі, які залишились ще з часів Радянського Союзу, й намагаються з них робити умовно кажучи новий літак, як вони говорять,

– зауважив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив".

Проблеми росіян з технікою

За його словами, крім цього дуже цікавий інший момент. Крім трьох десятків боєздатних, є певна кількість небоєздатних. Це ті, які потребують ремонту чи якихось інших робіт. Тож, дивно, адже якщо вірити їхній пропаганді про те, що вони роблять нові літаки, то чому вони не почали з того, що робить увесь російський ВПК.

"Уся оборонка не виробляє важку нову техніку, бо це займає багато час. Вона відновлює те, що є на складах і центрах збереження. Логічно було б і літаки довести до певного боєздатного стану. Однак цього вони не роблять", – наголосив Коваленко.

Він додав, що це вказує на те, що в Казанського авіаційного заводу відсутні технічні та технологічні можливості не лише для виробництва з нуля цих літаків, а ще й щодо їхнього відновлення у відповідних обсягах.

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