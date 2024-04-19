Як пишуть росЗМІ, Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов. Де на карті розташоване приблизне падіння російського бомбардувальника та яка відстань до України – розповідає 24 Канал.

До теми Збили ракети, "Шахеди" і російський Ту-22М3: сили ППО потужно відбили російську атаку

Вперше сили ППО збили Ту-22М3

Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що під час відбиття російської комбінованої атаки українським захисникам вдалося неймовірне. Так, сили ППО вперше знищили ракети Х-22, а також збили ворожий стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

У мережі пишуть, що Ту-22М3 впав у Ставропольському краї біля хутора Богомолов. З місця падіння бомбардувальника також публікують кадри, на яких видно розбитий літак. Момент падіння літака також потрапив на відео.

Дивіться на карті, де розташований хутір Богомолов

Варто зауважити, що цей хутір розташований за понад 300 кілометрів від державного кордону України та лінії фронту.

Що відомо про збиття Ту-22М3