У россиян нет ни достаточных сил, ни возможностей войти на Днепропетровщину

Днепропетровщина надежно укреплена от врага, из-за чего оккупанты не имеют шансов войти в область. В то же время ВСУ пытаются как можно дальше выбить врага от границ Днепропетровской области.

В течение 24 июля на Днепропетровщине все спокойно

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он написал, что у врага нет ни достаточных сил, ни возможностей, чтобы войти на территорию Днепропетровщины.

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Также Лукашук отметил, что ситуация вокруг Днепропетровской области, в частности, вокруг Криворожского, Синельниковского и Никопольского районов – не изменилась.

По состоянию на эту минуту в Днепропетровской области все спокойно. В течение дня не раз звучал сигнал воздушной тревоги, но обошлось без прилетов вражеских ракет и без обстрелов,

– отметил глава Днепропетровского облсовета.

Он добавил, что Вооруженные Силы Украины делают все возможное, чтобы как можно дальше отогнать врага от границ Днепропетровщины и освободить временно оккупированные области.

Предварительные обстрелы Днепропетровщины

В ночь на 23 июля российские оккупанты продолжают циничные обстрелы Днепропетровщин. В 2 часа ночи противник ударил из РСЗО по Никопольскому району. Также оккупанты попали и по Криворожскому району, Широковской и Зеленодольской общинам.

В Криворожском районе в районе села Кошевое 20 июля оккупанты на танке намеренно стреляли в украинские комбайны. Рабочим удалось спастись.

18 июля армия агрессора в очередной раз атаковала Никополь из "Градов". Оккупанты также обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. Один из ударов пришелся на элеватор, из-за чего разрушены склады с зерном. По словам журналистов, там сгорело более 5 тысяч тонн зерна.

Вечером 15 июля российские военные атаковали Днепр ракетами Х-101 из Каспийского моря. От рук врага пострадали сразу два предприятия в городе.

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