Протягом 24 липня на Дніпропетровщині все спокійно

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Він написав, що у ворога наразі немає ані достатніх сил, ані можливостей, щоб увійти на територію Дніпропетровщини.

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Також Лукашук зазначив, що ситуація навколо Дніпропетровської області, зокрема навколо Криворізького, Синельниківського та Нікопольського районів – не змінилася.

Станом на цю хвилину на Дніпропетровщині все спокійно. Протягом дня неодноразово лунав сигнал повітряної тривоги, але минулося без прильотів ворожих ракет і без обстрілів,

– зазначив очільник Дніпропетровської облради.

Він додав, що Збройні Сили України роблять все можливе, щоб якнайдалі відігнати ворога від кордонів Дніпропетровщини і звільнити тимчасово окуповані області.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

У ніч проти 23 липня російські окупанти продовжують цинічні обстріли Дніпропетровщин. О 2 годині ночі противник вдарив з РСЗВ по Нікопольському району. Також окупанти влучили і по Криворізькому району, Широківській і Зеленодольській громадах.

У Криворізькому районі в районі села Кошове 20 липня окупанти на танку навмисно стріляли в українські комбайни. Робітникам вдалося врятуватися.

18 липня армія агресора вкотре атакувала Нікополь з "Градів". Окупанти також обстріляли Синельниківський район Дніпропетровщини. Один із ударів припав на елеватор, через що зруйновано склади з зерном. За словами журналістів, там згоріло понад 5 тисяч тонн зерна.

Ввечері 15 липня російські військові атакували Дніпро ракетами Х-101 з Каспійського моря. Від рук ворога постраждали відразу два підприємства у місті.

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