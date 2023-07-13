Могут ли российские генералы пойти на Москву: политтехнолог назвал главное условие бунта
Российские генералы не могут просто взять и пойти на Москву без серьезной подготовки вооруженных людей. Также жля этого должны быть покровители в Кремле.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что эту историю должны продумать.
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"На самом деле не так сложно, но реализовать опасно. Может и провалиться путч. Тогда полетят головы. Здесь должна быть полностью прописана стратегия", – подчеркнул политтехнолог.
Что нужно для того, чтобы российские генералы пошли на Москву: смотрите видео
Все нужно учесть
Речь также, в частности, и о медийной поддержке. В этом должны участвовать и олигархи со своими медийными ресурсами. В общем, есть много составляющих, которые нужно учесть.
Бунт – дело непростое. Его надо как-то тщательнее готовить,
– убежден Тизенгаузен.
Хотя глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и имел свой медийный ресурс, но до недомятежа его поддерживали и на федеральных российских каналах.
"Пригожин прокачал себя до этого. Когда мы видим, что кто-то начинает прокачиваться – лидер, способный за собой повести – означает, что сигнал есть", – сказал политтехнолог.
Что произошло после недомятежа
- После неудачного мятежа Евгения Пригожина вызвали на ковер к Владимиру Путину. Там глава ЧВК "Вагнера" общался с командующим росгвардией Виктором Золотовым и с главой российской внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
- По словам пресс-секретаря российского диктатора Дмитрия Пескова, встреча была 29 июня и продолжалась около 3-х часов. С президентом России общались также командиры наемников. Путин оценил действия вагнеровцев на фронте и их вооруженный мятеж. Им предложили варианты боевого применения и трудоустройства. Командиры ЧВК "Вагнера" якобы раскаялись и убедили российского диктатора, что они его солдаты и патриоты.
- Тем временем командующий оккупационными войсками страны-агрессора Валерий Герасимов появился на публике после недомятежа Пригожина. Однако, вместо главнокомандующего воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина, ему докладывал начальник штаба ВКС Виктор Афзалов.
- По данным The Wall Street Journal, Суровикина удерживают и допрашивают в Москве. Кроме этого российского генерала, после недомятежа задержали еще несколько высокопоставленных российских военных.