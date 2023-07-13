Могут ли российские генералы пойти на Москву: политтехнолог назвал главное условие бунта

Российские генералы не могут просто взять и пойти на Москву без серьезной подготовки вооруженных людей. Также жля этого должны быть покровители в Кремле.

Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он отметил, что эту историю должны продумать.

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"На самом деле не так сложно, но реализовать опасно. Может и провалиться путч. Тогда полетят головы. Здесь должна быть полностью прописана стратегия", – подчеркнул политтехнолог.

Что нужно для того, чтобы российские генералы пошли на Москву: смотрите видео

Все нужно учесть

Речь также, в частности, и о медийной поддержке. В этом должны участвовать и олигархи со своими медийными ресурсами. В общем, есть много составляющих, которые нужно учесть.

Бунт – дело непростое. Его надо как-то тщательнее готовить,

– убежден Тизенгаузен.

Хотя глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и имел свой медийный ресурс, но до недомятежа его поддерживали и на федеральных российских каналах.

"Пригожин прокачал себя до этого. Когда мы видим, что кто-то начинает прокачиваться – лидер, способный за собой повести – означает, что сигнал есть", – сказал политтехнолог.

Что произошло после недомятежа