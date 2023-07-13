Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він зауважив, що цю історію мають продумати.
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"Насправді, не так складно, але реалізувати небезпечно. Може й провалитися путч. Тоді полетять голови. Тут має бути повністю прописана стратегія", – наголосив політтехнолог.
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Усе треба врахувати
Мовиться також, зокрема, і про медійну підтримку. У цьому мають брати участь і олігархи зі своїми медійними ресурсами. Загалом є багато складових, які треба врахувати.
Бунт – справа непроста. Його треба якось ретельніше готувати,
– переконаний Тизенгаузен.
Хоч глава ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і мав свій медійний ресурс, але до недозаколоту його підтримували й на федеральних російських каналах.
"Пригожин прокачав себе до цього. Коли ми бачимо, що хтось починає прокачуватися – лідер, здатний за собою повести – означає, що сигнал є", – сказав політтехнолог.
Що відбулося після недозаколоту
- Після невдалого заколоту Євгенія Пригожина викликали на килим до Владіміра Путіна. Там глава ПВК "Вагнера" спілкувався з командувачем росгвардії Віктором Золотовим та з головою російської зовнішньої розвідки Сєргєєм Наришкіним.
- За словами прессекретаря російського диктатора Дмітрія Пєскова, зустріч була 29 червня і тривала близько 3-х годин. З президентом Росії спілкувалися також командири найманців. Путін оцінив дії вагнерівців на фронті та їх збройний заколот. Їм запропонували варіанти бойового застосування та працевлаштування. Командири ПВК "Вагнера" нібито покаялися і переконали російського диктатора, що вони його солдати та патріоти.
- Тим часом командувач окупаційних військ країни-агресорки Валєрій Гєрасімов з'явився на публіці після недозаколоту Пригожина. Однак, замість головнокомандувача повітряно-космічних сил Росії Сєргєя Суровікіна, йому доповідав начальник штабу ПКС Віктор Афзалов.
- За даними The Wall Street Journal, Суровікіна утримують та допитують у Москві. Окрім цього російського генерала, після недозаколоту затримали ще декілька високопоставлених російських військових.