Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, последним шансом, на который надеется российский диктатор, могло бы стать новое наступление России.

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Для этого глава Кремля собирает танки и концентрирует авиацию на границах с Украиной. Однако, по мнению Фейгина, новое наступление российской армии не будет успешным.

Если у Путина это не получится, если он существенно не продвинется и не займет новые значительные территории Украины, тогда ему вообще не на что надеяться. Он потеряет все,

– сказал Фейгин.

Влияет ли Запад на внутреннюю ситуацию в России

Положение российского диктатора внутри самой России уже сейчас ухудшается. Причем, Запад не вмешивается во внутреннюю политику страны-агрессора.

Запад избегает прямого влияния на окружение диктатора, которое могло бы сказать: "У нас все проблемы – от Путина, давайте его просто уберем". Но у этих людей есть внутренняя мотивация,

– отметил правозащитник.

По его словам, на настроения российского истеблишмента оказывают влияние санкции против России, изоляция, проблемы с их капиталами и активами в западных странах.

"То есть Запад создает ситуацию, при которой не нужно будет специально что-либо делать. Элита сама может справиться с Путиным", – отметил Фейгин.

Марк Фейгин рассказал о расколе среди российских элит: смотрите видео

Конфликт между армией и ЧВК "Вагнера"

Оппозиционер рассказал, что уже сейчас во властной верхушке России разгораются серьезные конфликты. В частности, речь идет о соперничестве между ЧВК "Вагнера" и руководством российского минобороны и генштабом.

Фейгин напомнил, что вагнеровцы записали видео, в котором жаловались на российскую кадровую армию. По словам правозащитника, фактически ЧВК "Вагнера" обвиняет руководство так называемой "специальной военной операции" в том, что оно не поддерживает вагнеровцев.

Марк Фейгин Российский оппозиционер, правозащитник Это момент четкой фрагментации власти. Одни хотят за счет других решить свои проблемы. Исчезнет ЧВК "Вагнера" – главе минобороны Сергею Шойгу и начальнику генштаба Валерию Герасимову будет гораздо проще всем руководить и решать как военные, так и политические вопросы.

По словам оппозиционера, в настоящее время главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин создает определенные проблемы для российского военного руководства. Ведь он является личным "поваром" Путина и миллиардером, оказывающим влияние на главу Кремля.

Путин уже не может сменить курс

Фейгин подчеркнул, что процесс раскола внутри российских элит уже проходит. Однако пока его цели направлены не лично на Путина. Но ситуация может измениться.

"Не факт, что все хотят продолжения войны в таком виде, как она происходит сейчас. Если бы Россия побеждала, то и таких конфликтов не было бы", – предположил правозащитник.

Он добавил, что российские элиты постоянно рассчитывают на определенный перелом, который должен произойти на фронте. Однако этого не произойдет, ведь союзники Украины дали ясно понять, что России ничего не светит в этой войне.

У Путина нет выхода. Он быстро двигается по очень тонкому проходу и практически бежит к пропасти. И при этом глава Кремля уже не может изменить курс,

– сказал Фейгин.

Оппозиционер отметил, что Путин понимает, что у него нет никаких вариантов, и тянет за собой в пропасть и свое окружение.

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