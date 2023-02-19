Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер і правозахисник Марк Фейгін. За його словами, останнім шансом, на який сподівається російський диктатор, міг би стати новий наступ Росії.

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Для цього очільник Кремля збирає танки та концентрує авіацію на кордонах з Україною. Однак, на думку Фейгіна, новий наступ російської армії не буде успішним.

Якщо у Путіна це не вийде, якщо він суттєво не просунеться і не займе нові значні території України, тоді йому взагалі немає на що сподіватися. Він втратить все,

– сказав Фейгін.

Чи впливає Захід на внутрішню ситуацію в Росії

Становище російського диктатора всередині самої Росії вже зараз погіршується. Причому Захід не втручається у внутрішню політику країни-агресора.

Захід уникає прямого впливу на оточення диктатора, яке могло б сказати: "У нас всі проблеми – від Путіна, давайте його просто приберемо". Але у цих людей є внутрішня мотивація,

– зауважив правозахисник.

За його словами, на настрої російського істеблішменту впливають санкції проти Росії, ізоляція, проблеми з їхніми капіталами та активами у західних країнах.

"Тобто Захід створює ситуацію, за якої не треба буде спеціально щось робити. Еліта сама може впоратися з Путіним", – зазначив Фейгін.

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Конфлікт між армією та ПВК "Вагнера"

Опозиціонер розповів, що вже зараз у владній верхівці Росії розгораються серйозні конфлікти. Зокрема, йдеться про суперництво між ПВК "Вагнера" та керівництвом російського міноборони й генштабом.

Фейгін нагадав, що вагнерівці записали відео, у якому жалілися на російську кадрову армію. За словами правозахисника, фактично ПВК "Вагнера" звинувачує керівництво так званої "спеціальної військової операції" у тому, що воно не підтримує вагнерівців.

Марк Фейгін Російський опозиціонер, правозахисник Це момент чіткої фрагментації влади. Одні хочуть коштом іншим розв'язати свої проблеми. Зникне ПВК "Вагнера" – главі міноборони Сєргєю Шойгу та начальнику генштабу Валєрію Герасимову буде набагато простіше всім керувати і розв'язувати як військові, так і політичні питання.

За словами опозиціонера, наразі ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин створює певні проблеми для російського військового керівництва. Адже він є особистим "кухарем" Путіна і мільярдером, який має вплив на очільника Кремля.

Путін вже не може змінити курс

Фейгін наголосив, що процес розколу всередині російських еліт вже відбувається. Однак поки що його цілі спрямовані не особисто на Путіна. Але ситуація може змінитися.

"Не факт, що всі хочуть продовження війни у такому вигляді, як вона відбувається зараз. Якби Росія перемагала, то й таких конфліктів не було б", – припустив правозахисник.

Він додав, що російські еліти весь час розраховують на певний перелом, який має статися на фронті. Однак цього не станеться, адже союзники України чітко дали зрозуміти, що Росії нічого не світить у цій війні.

У Путіна немає виходу. Він стрімко рухається дуже вузьким проходом і фактично біжить до прірви. І при цьому очільник Кремля вже не може змінити курс,

– сказав Фейгін.

Опозиціонер зауважив, що Путін розуміє, що у нього немає жодних варіантів, і тягне за собою до прірви й своє оточення.

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