Резников рассказал, могут ли в будущем сократить размер денежного обеспечения ВСУ

С 1 февраля в Украине размер дополнительных выплат военнослужащим стал зависеть от места их пребывания. К тому же на размер выплат с тех пор также влияет сложность и специфика выполняемых ими боевых или специальных задач.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, могут ли в дальнейшем сократить выплаты ВСУ.

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Устойчивое и стабильное финансирование

По словам министра, те, кто на передовой и выполняют боевое задание, "точно никак не пострадают".

Что касается остальных… Я не хочу на догадках что-то строить. Но мы проговаривали с президентом и премьером, что должны обеспечить постоянное и стабильное финансирование сил безопасности и обороны,

– отметил министр.

Также Резников назвал причины изменения порядка начисления выплат военнослужащим, который серьезно критикуют сами бойцы.

Главные причины – справедливость

Он подчеркнул, что экономия – это второй фактор, главный – это справедливость.

"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, которые реально на "нуле" и рискуют, получают 100 000 гривен. А силы обеспечения, которые за 20 – 30 – 40 километров не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 000. Это несправедливо. Параллельно есть военнослужащие, у которых нет даже БРки (боевого распоряжения – 24 Канал)", – добавил Резников.

По его словам, практика применения показала, что требуется модернизация. При этом министр подвел к тому, что у каждого бойца есть выбор:

"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, – получай 30 тысяч гривен плюс денежное довольствие. Если нет – просто денежное довольствие", – заявил министр обороны.

Что касается экономии, то, по словам Резникова, на таком изменении порядка выплат государство сэкономит около 100 миллиардов гривен, которые позволят в дальнейшем "обеспечить живую ткань сектора безопасности".

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