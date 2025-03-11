Могут ли ТЦК осуществлять мобилизацию без полиции: ответ главы МВД

Сотрудники ТЦК могут выполнять задачи по мобилизации без участия полицейских. В то же время полиция следит за соблюдением правопорядка и прав граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью министра внутренних дел Игоря Клименко для "РБК-Украина".

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Может ли мобилизация происходить без полиции

Игорь Клименко объяснил, что во время мобилизации в Украине полицейские работают исключительно в рамках своих полномочий.

И несмотря на то, что ТЦК имеет все полномочия самим проверять документы граждан, они просят – это официальные запросы в Нацпол, чтобы мы сопровождали работников ТЦК,

– сказал глава МВД.

По его словам, полиция следит за соблюдением правопорядка и прав граждан. В то же время единичные случаи, которые становятся резонансными и играют на пользу врагу, вносят вклад в "немобилизацию".

"И люди начинают достаточно агрессивно реагировать. В некоторых случаях они правы – есть превышение полномочий с той или иной стороны, но это единичные случаи", – объяснил Клименко.

Также министр назвал "риторическим" вопрос о том, должна ли быть полиция с ТЦК, или у нее есть более важные дела. Он отметил, что нужно смотреть на каждый регион и на возможности каждого подразделения ТЦК в этих регионах выполнять свои функции.

Но, я думаю, ТЦК могут это делать и без Нацпола, они имеют на это соответствующие права,

– подытожил Игорь Клименко.

К слову, с 1 марта 2025 года в Украине изменили правила пересечения границы для мужчин, которые перевозят гуманитарные и медицинские грузы, теперь это происходит на общих основаниях. Так, по новым правилам, пересечение границы гражданами мужского пола для перевозки медицинских грузов и грузов гуманитарной помощи будет происходить не по регистрации в системе "Шлях".