Могут ли украинцы из-за обстрелов России остаться еще и без газа: эксперт оценил угрозу

Россия будет продолжать и дальше свои террористические ракетные удары по Украине. Более того, оккупанты будут пытаться атаковать все виды критической инфраструктуры.

Это увеличивает шансы того, что украинцы могут остаться еще и без газа. Об этом рассказал 24 канала эксперт по энергетике Григорий Плачков.

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Эксперт отметил, что из-за возможных ракетных обстрелов есть вероятность того, что украинцы могут остаться еще и без газа.

Мы же видим, что россияне как всегда меняют тактику. Они готовят по электроэнергетике, затем по газодобывающим предприятиям и точкам. Я думаю, что все же у Украины достаточно разветвленная и мощная газовая система, поскольку она развивалась во времена СССР,

– объяснил обозреватель.

Останутся ли украинцы без газа

По его словам, в Украине есть отдельные регионы, которые слабо газифицированы, но на сегодняшний день пока маловероятно, что все же оккупантам удастся оставить нас и без газа.

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"Я думаю, что они и электроэнергетику, и нефть, и газ используют в целях шантажа, манипулирования и запугивания. Но страна с генераторами сильнее страны с дегенераторами . Поэтому мы выстоим и победим – даже сомнения нет", – резюмировал Плачков.

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