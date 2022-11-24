Могут ли украинцы из-за обстрелов России остаться еще и без газа: эксперт оценил угрозу
Россия будет продолжать и дальше свои террористические ракетные удары по Украине. Более того, оккупанты будут пытаться атаковать все виды критической инфраструктуры.
Это увеличивает шансы того, что украинцы могут остаться еще и без газа. Об этом рассказал 24 канала эксперт по энергетике Григорий Плачков.
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Эксперт отметил, что из-за возможных ракетных обстрелов есть вероятность того, что украинцы могут остаться еще и без газа.
Мы же видим, что россияне как всегда меняют тактику. Они готовят по электроэнергетике, затем по газодобывающим предприятиям и точкам. Я думаю, что все же у Украины достаточно разветвленная и мощная газовая система, поскольку она развивалась во времена СССР,
– объяснил обозреватель.
Останутся ли украинцы без газа
По его словам, в Украине есть отдельные регионы, которые слабо газифицированы, но на сегодняшний день пока маловероятно, что все же оккупантам удастся оставить нас и без газа.
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"Я думаю, что они и электроэнергетику, и нефть, и газ используют в целях шантажа, манипулирования и запугивания. Но страна с генераторами сильнее страны с дегенераторами . Поэтому мы выстоим и победим – даже сомнения нет", – резюмировал Плачков.
Россияне в очередной раз обстреляли Украину 24 ноября – погибли люди
- 23 ноября русские войска атаковали Киев и Киевщину. Оккупанты нанесли ракетный удар по Вышгороду – попали в жилой дом. От удара вспыхнул пожар.
- Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что кафиры направили на Киев 31 ракету – 21 из них удалось сбить .
- Известно также, что враг нанес смертельный удар и по столице – погибли три человека , в том числе несовершеннолетняя.