Могут ли вагнеровцы захватить Ровненскую АЭС из Беларуси: интервью с Подоляком

После неудачного мятежа в России Евгений Пригожин со своими наемниками должны переехать в Беларусь. А оттуда не так далеко до Ровненской АЭС. Был ли "переворот" Пригожина хитрым планом, чтобы захватить атомную станцию в Ровненской области – читайте дальше.

Такой сценарий в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассмотрел советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Кроме того, он прокомментировал критическое состояние Михеила Саакашвили и заявление одиозного генпрокурора времен Виктора Януковича.

Кстати говоря Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься

Напомним, что в первой части интервью мы уже рассказывали о жутких обстрелах многоэтажки во Львове 6 июля, а также чего Украине ожидать от саммита НАТО в Вильнюсе. Подробности – читайте по ссылке.

Есть ли угроза для Ровненской АЭС из Беларуси

– Все наблюдают за Запорожской АЭС, но есть еще Ровненская АЭС, где рядом Беларусь и ЧВК "Вагнера". Так, может, россияне не на ЗАЭС хотят совершить теракт, а где-то с той стороны?

Во-первых, у такой ЧВК как "Вагнера" должен быть достаточно платежеспособный заказчик – это Россия. После публичного конфликта с обнуленной репутацией России, Путина и т.д. – страна-агрессор не будет заказчиком у ЧВК "Вагнера", потому что это было бы дико. Во-вторых, зачем тогда "Вагнеру" было все это устраивать (мятеж Евгения Пригожина в России – 24 Канал)?

Это не та цена, ради которой нужно было бы перейти в Беларусь. Потому что, будь план такой, то для этого не нужно было бы так показательно обнулять Ростов, Воронеж, Липецк и идти на Москву. Цена же несравнима. То есть полностью обнулить репутацию своего государства, чтобы потом попытаться провести какую-то "спецоперацию".

И третья очень важная составляющая – сейчас рекрутинговые центры ЧВК "Вагнера" работают уже на минобороны России. Кроме того, заключенные как основная ударная сила ЧВК "Вагнера", в последние месяцы переходят исключительно на контракты минобороны или Росгвардии.

К тому же психологически ЧВК "Вагнера" сильно обижена на россиян. Вагнеровцам нет смысла идти воевать за Россию, имея такое внутреннее оскорбление, что их недооценили. Российская пропаганда сегодня искажает вчерашний "легендарный" вид ЧВК "Вагнера".

Говорит, что вагнеровцы – посредственные боевики, которые воевать не умеют. "Смотрите, они висели 224 дня в Бахмуте, тогда как Мариуполь Сергей Шойгу "взял" за 86 дней". Это звучит дико – "Мариуполь "взяли" за 86 дней", используя всю армию России. То есть, они уродуют образ "геройской" ЧВК "Вагнера". А значит, вагнеровцам нет смысла это делать (воевать за россиян – 24 Канал).

И, наконец, ключевое – мы понимаем все эти планы, и здесь я буду ссылаться на Кирилла Буданова, Сергея Наева и Валерия Залужного, которые получили от президента соответствующие приказы по работе на Северном направлении и обороне. В частности, чтобы мы отслеживали те или иные действия любого на территории Беларуси, включая ЧВК "Вагнер".

Следовательно, меньше конспирологии. Она позволяет выйти из реального анализа, реальной оценки, то есть отсекайте все лишнее. Построим иначе:

сегодня имеем абсолютно эффективные разведывательные структуры . Все отслеживаем, понимаем, анализируем, делаем профайлирование и т.д. Разведка Украины находится на гораздо более высоком уровне, чем разведка России или других стран. Я хочу, чтобы мы это оценивали справедливо;

. Все отслеживаем, понимаем, анализируем, делаем профайлирование и т.д. Разведка Украины находится на гораздо более высоком уровне, чем разведка России или других стран. Я хочу, чтобы мы это оценивали справедливо; у нас крайне эффективные Вооруженные Силы – они понимают задачу. Да, есть определенные нюансы по обеспечению. Я не идеализирую систему, но это другой уровень подготовки и понимания рисков, а также другой уровень готовности эти риски компенсировать и атаковать. Я не вижу здесь никакого шанса для Беларуси, не имеющей никакого опыта, территориально втянуться. Это крайне опасная для них уже операция;

– они понимают задачу. Да, есть определенные нюансы по обеспечению. Я не идеализирую систему, но это другой уровень подготовки и понимания рисков, а также другой уровень готовности эти риски компенсировать и атаковать. Я не вижу здесь никакого шанса для Беларуси, не имеющей никакого опыта, территориально втянуться. Это крайне опасная для них уже операция; и политическая составляющая. Здесь я перехожу к анализу разгромленного ЧВК "Вагнера" с обнуленной репутацией и обиженного на Россию. В первую очередь она не является эффективным инструментом ведение пророссийской операции;

ведение пророссийской операции; мы – это же Украина. Вы еще считаете, что у России есть хотя бы один шанс перевернуть ход этой войны в свою пользу?

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Насколько реальна угроза ЗАЭС

– Спутники зафиксировали новые объекты на крыше четвертого энергоблока ЗАЭС, о минировании которого сообщал Генштаб. МАГАТЭ, в том числе Рафаэль Гросси, утверждает, мол, "ничего там нет". Вопрос к Гросси и к тому, зачем он говорит ту информацию, которой не владеет?

У меня крайне скептическое отношение к Гросси (глава МАГАТЭ – 24 Канал), потому что это пиар-менеджер пиар-структуры под названием МАГАТЭ, которая получает гранты для того, чтобы проводить какие-то нуклеарные саммиты и чувствовать себя очень хорошо. Не ждите от людей, имеющих неформально другой мандат, эффективных действий.

К тому же было предложение Украины, в частности Владимира Зеленского, относительно того, как нам нужно выйти из этой ситуации. Год назад мы предлагали зону демилитаризации, отвод тяжелых войск. Можно расширить мониторинговую миссию и сделать ее миротворческой миссией. Речь идет о МАГАТЭ или ООН. Поставить определенный контингент для того, чтобы он мог контролировать процессы, происходящие в Энергодаре и вокруг ЗАЭС.

Не было попыток реализовать ни один из этих планов. Все, что делал Гросси, он говорил: "У меня есть "фантастический" план – Украина должна перестать думать о ЗАЭС". То есть должна перестать так или иначе обращать внимание на то, что там находятся россияне.

Он так не артикулировал, я просто убираю лишние звенья для того, чтобы было понятно, что делал Гросси. И ожидать от него какие-то эффективные заявления сейчас – это нонсенс, потому что, во-первых, мониторинговая миссия очень небольшая – два человека из МАГАТЭ находятся на ЗАЭС. И все, что они там могут – достаточно регламентировано россиянами. То есть, они имеют ограниченный доступ к тем или иным объектам.

Удивительно выходить и вести себя как Гросси. Он скажет: "Мы не видим там минирования". А он точно был там, где есть минирование? Ну точно россияне сказали: "Смотрите, идите сюда, господа из МАГАТЭ. Посмотрите, мы здесь минуем. Зафиксировали это?".



Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси / Getty Images

Можно ли считать, что со здравым смыслом человек будет ответственно заявлять, мол, "мы ничего не видим", когда идет война такого масштаба как в Украине? Нет, не будет этого делать. Потому что минирование – это не так сложно по времени.

Более того, никто ничего не будет показывать людям из МАГАТЭ, которые, соответственно, не оказывают никаких влияний. Россия не боится МАГАТЭ по поводу репрессивных функций этой организации, потому что фактически руководит этой организацией, имеет доступ к управленческим должностям и т.д.

Относительно "странных объектов" на крышах 3 и 4 энергоблоков. Мы же контролируем все, пытаемся контролировать. Не только мы, но и партнеры. Контролируем, смотрим. Соответственно, сразу об этом говорим, чтобы зафиксировать. Например, минирование крыши – это означало бы, что потом Россия заявила о "прилете HIMARS". Россия же примитивна.

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Я не хочу, чтобы у нас были какие-то иллюзии. Это не означает, что Россия не будет этого делать, потому что Россия сегодня находится в состоянии аффекта, когда не может мыслить рационально и совершает те или иные действия исключительно опираясь на свои планы.

Но мы все это зафиксировали публично. То есть мир не сможет делать вид, как было 2 недели после подрыва Каховской дамбы, мол, они не совсем понимают, что там произошло. А только через 2 недели сказали: "Да, это можно было взорвать только минируя минимум тремя тоннами тротила, например или другие машинные залы". Но 2 недели было что-то вроде: "Мы не понимаем, что произошло".

Итак, мы делаем свою работу, мы это зафиксировали, что любой эксцесс на ЗАЭС – не имеет разницы его объем, масштаб – потребует немедленной реакции международного сообщества. Эта реакция может быть только 3 планов:

немедленные ограничения, приостановление всех контрактов "Росатома" и немедленные санкции против него;

остановка всех проектов, которые ведет "Росатом", строит объекты атомной промышленности в других странах;

немедленно саммит в Совбезе ООН по соответствующему юридическому статусу: Россия – страна террористка.

Что происходит на Крымском мосту

– Сейчас видим на Крымском мосту безумные очереди. Впечатление это искусственно созданные условия, ведь там поставили даже биотуалеты. Возможно, очередь создали, чтобы показать, что туристический сезон в разгаре, или они что-то конкретно ищут?

У меня немного другое чувство. Мне кажется, что они создают эту очередь, чтобы защищать Керченский мост (Крымский мост – 24 Канал). То есть, они считают, что Украина будет продвигаться для того, чтобы ограничить им поставки резервов.

Керченский мост для россиян является рискованным объектом. Поэтому там они создают эту искусственную очередь и так, используя людей, ведь это для России характерно, защищают этот мост от попыток уничтожения.

Россия использует своих граждан исключительно для защиты своих объектов. Концепцию Путина: "Мы будем стоять за женщинами с детьми и так будем вести боевые действия". Удивительное существо? Странное. Но ведь он говорил об этом публично, и вот они сегодня так делают – используют детей, женщин, любого для того, чтобы защищать объект инфраструктуры в Крыму.

На Крымском мосту огромные очереди: смотрите видео

Кроме того, я хочу, чтобы мы четко понимали и фиксировали всех, кто сегодня выезжает в Крым и кто делал это 9 лет. Для меня они не туристы, они люди, которые приходят на оккупированную территорию, понимая, что эта оккупированная территория захвачена вооруженными силами другой страны и так участвуют в совершении соответствующего преступления.

Они все являются гражданскими оккупантами с последствиями юридического характера, которые они должны потом понести. В момент, когда мы вернем Крым – все "лежавшие на пляже субъекты" должны понести соответствующее юридическое наказание по международному праву.

Однако сегодня международное право является условным правилом поведения для глобального мира, потому что нет никаких предохранителей. То есть если ты нарушил международное право, то какую ответственность несешь?

Но мы должны с вами понять, что в рамках международного права все субъекты, которые переходят по Керченскому мосту, маскируя его от возможных ударов по нему – безусловные нарушители юридических нормативов с соответствующими юридическими последствиями для них. Они не туристы.

Путин заказал Саакашвили: передадут ли его Украине

– Владимир Зеленский пообщался с послом Грузии по поводу Михеила Саакашвили. В то же время глава правящей партии Грузии Иракли Кобахидзе заявил, что посол Грузии с первого дня полномасштабного вторжения находился в Украине. В то же время возникает вопрос, что сделала сама Грузия с начала большой войны?

Грузинское правительство конкретно, четко и демонстративно заняло пророссийскую позицию. К сожалению, сегодня они не отдадут Саакашвили. Таким образом, они, во-первых, подписывают соответствующие юридические проблемы для себя на будущее. Во-вторых, отказываются соблюдать единое европейское санкционное давление на Россию, как и Венгрия.

Они еще и нагло говорят: "Мы выполнили все требования, вы нам просто обязаны предоставить мандат для вступления в Европейский Союз и так далее". Они абсолютно четко поддерживают информационно и дипломатически Россию в этой войне. Я имею в виду не народ Грузии.

Правительство испугало общество тем, что вроде бы, если они будут поддерживать Украину, Россия откроет второй фронт в Грузии, тогда начнется следующий этап войны, как было это в 2008 году. Они выбирают молчать, чтобы не иметь проблем. Мол, пусть Украину уничтожают, но нас не будут трогать, если мы будем стоять на коленях перед Россией и Владимиром Путиным.

– Мне "понравилось" история с тем, как грузинская оппозиция сказала, мол, если бы немного Евгений Пригожин побывал в Москве, они тоже планировали идти и возвращать свои территории.

Если бы мятеж Пригожина просуществовал 48 и более часов, тогда все заинтересованные стороны уже начали бы проявлять свои ресурсные возможности, стратегические и тактические цели. Но есть так, как есть.

Вернемся в Грузию. Чуть странно слушать, что Георгий Закарашвили – посол Грузии здесь находился. Это не имеет никакого отношения к политике страны. Посол является политической фигурой, четко фиксирующей политику страны в отношении страны к России.

Итак, возвращаясь в Саакашвили, безусловно, это заказ Путина. Саакашвили является личным врагом Путина, он его яростно ненавидит. Путин с ним хочет делать то, что делают в Грузии. Также он ненавидит всех нас.

С нами будут делать то же самое, если Украина эту войну не доведет до справедливого финала, потому что российский режим является человеконенавистническим. На оккупированных территориях россияне ведут себя еще хуже, чем в Грузии с Саакашвили. Там они вообще украинцев беспощадно уничтожают.

Поэтому этот личный заказ Путина и грузинское правительство, особенно Кобахидзе, это выполняет. Нет смысла искать в этом логику, нет смысла жить в иллюзиях, что грузинское правительство может вести себя иначе. Но мы должны осознавать, что, как только падет Россия, в Грузии начнутся соответствующие трансформационные процессы. Общество задаст вопрос.

Саакашвили в критическом состоянии / Скриншот с видео

Как бы там ни было, Саакашвили – экс-президент, который достаточно позитива принес для Грузии. К нему можно по-разному относиться с политической точки зрения. Но не так, как это делает Кобахидзе и руководитель грузинского правительства Гарибашвили.

Проигрыш России важен, потому что закончится эра анклавов, пророссийских марионеток, в частности в Грузии. Поэтому нам нужно довести эту войну до логического завершения. Если мы хотим сохранить хотя бы еще одну жизнь. В этом случае говорится о Саакашвили.

Я не говорю, что мы хотим сохранить как можно больше жизней украинцев – это очевидно. Сегодня тяжело, но если мы не выиграем войну, у многих из нас не будет шансов жить. Однако нужно еще одну жизнь поставить на кон, если мы хотим выиграть войну ради еще одной жизни – в этом случае Саакашвили.

Лукашенко разразился новыми заявлениями

– Новые заявления от Александра Лукашенко: ядерное оружие не будет применено в так называемой "спецоперации", а только в случае агрессии НАТО. Какое отношение имеет Лукашенко к НАТО и его ли компетенция комментировать использование ядерного оружия?

Это его компетенция, потому что Россия использует его как гуттаперчевый фанфарон (высокомерный болтун – 24 Канал). То есть этот человек будет говорить эти дикие вещи и будет фиксировать свое участие в совершении преступлений. Все, что говорит Лукашенко, логистического и операционного объяснения не имеет. Он просто говорит ради того, чтобы говорить.

Сегодня он сказал, что ядерное оружие не будет использоваться, а вчера он сказал, что не затем получили его, чтобы хранить. То есть, человек абсолютно четко фиксирует участие в конкретном преступлении. Начинается оно со срыва договора о нераспространении ядерного оружия, а дальше – о конкретные фактические угрозы другим странам.

Все одно за другое цепляется – проигрыш России позволит объяснить миру, что договор о нераспространении ядерного оружия достаточно эффективен, важен и надо соответственно к нему относиться.

– Лукашенко призвал украинские власти сесть за стол переговоров без предварительных условий. Мол, Киеву можно вести переговоры о мирных соглашениях, но после контрнаступления с ним могут не захотеть разговаривать.

Анекдотический персонаж. Он говорит это уже 16,5 месяцев. Удивительно, что он постоянно это повторяет и кто-то реагирует на это, потому что нет смысла это делать.

Этот субъект (Лукашенко – 24 Канал) должен понять – это суверенитет Украины, её территория, Россия должна вывести войска. Контрнаступление – это попытка защитить свою землю. Если Лукашенко этого не понимает – лучше дождаться финала войны. Тогда ему в рамках юридических процедур достаточно эффективно это объяснят. Он будет вписан в учебник рядом с Путиным как крайне отрицательный персонаж. Пусть дождется финала.

Ему желательно иногда помолчать и не говорить ненужные вещи. Потому что Украина сама будет решать, что и как делать для защиты домов, детей и свободы. Не Лукашенко давать советы. Ему лучше бы обратиться к "смелому" Путину и объяснить, чем раньше он выведет войска с территории Украины, тем больше шансов у Лукашенко иметь некоторое время, чтобы уладить свои дела.

Чиновник времен Януковича взялся комментировать потери ВСУ

– Генпрокурор времен Виктора Януковича Святослав Пискун начал рассказывать о контрнаступлении и потерях, которые терпит Украина.

Мы не знаем его как "человека войны". Войну комментируют первое – Верховный Главнокомандующий, у него проводятся Ставки каждый день и у него есть вся информация. Второе – ВСУ: Генштаб, непосредственно Валерий Залужный, они находятся в оперативной обстановке и понимают, что происходит. Третье – командующие направлениями.

Вчера (5 июля – 24 Канал) было интервью Александра Сырского, где четко расставлены акценты. Далее – представители разведки, которые эффективно могут объяснять. Это Кирилл Буданов и Василий Малюк. Есть соответствующие военнослужащие медийного плана, которые находятся в переднем крае, но находят время, чтобы рассказать. Это проверенные источники.

Есть экспертная среда. Да, она может не знать детали, но понимает логику происходящего. Мне удивительно, что кто-то выходит и делает заявления не в соответствии с тем, кто он и что он сегодня. Не обращайте внимание на персонажей, которые ни с того ни с сего что-то комментируют. У них есть корыстные мотивы, чтобы пробиться на другой уровень. Спокойно к этому относимся.

– Уменьшается ли количество оккупантов на наших территориях?

Безусловно уменьшается вопрос в количестве оружия. Почему мы говорим об авиационном компоненте, а главное – дальнобойных ракетах. Потому что можно будет существенно ускорить темп уничтожения оккупантов на нашей территории.

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Следовательно, можно будет бить по дальнему тылу, где концентрируются ресурсы и резервы врага, подвозимые по тому или иному направлению на первый – второй эшелон обороны. Для этого нужно дальнобойное оружие, чтобы уничтожать их на дальнем подступе к переднему краю.

Они (россияне – 24 Канал) уменьшают свои ресурсы и резервы. Но еще нужно над этим работать. Они вложились в эту войну. Это непростая война – она фундаментальна. Она может не выглядеть как третья мировая, но как фундаментальная война на локальной территории. Потому что здесь происходит распределение: кто выиграет, тот и будет доминировать. Выигрывает Россия – будет доминировать авторитаризм и терроризм. Выиграет Украина – будет доминировать демократия и свобода.

Цена в этой войне огромна. Это о государственности Украины и свободном мире с одной стороны. А с другой – это о существовании российской концепции внешней политики. Потому что Россия никогда не вкладывала в развитие своей страны, но вкладывала в доминирование: если что – мы вас уничтожим.

Сегодня идет обнуление главного мифа, на котором исторически построена российская государственность и концепция существования. Россия проиграет и мы ее такой не увидим. Да, она попытается иметь реванши, но все будет обнулено.

Итак, давайте спокойно выполнять свою работу, чтобы выиграть войну. Главное – забудем слово "компромисс". Не будет никакого обмена территорий на мир, потому что это означает капитуляцию.