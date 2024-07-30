Штраф за необновление данных: адвокат объяснил, могут ли забрать единственное жилье

В Украине военнообязанные граждане должны были обновить свои данные до 16 июля. Те, кто не выполнили это обязательство, могут быть оштрафованы.

Адвокат юридической фирмы Gracers Сергей Савинский рассказал, как накладываются штрафы за неуплату и какие возможные последствия. Штрафы варьируются от 17 000 до 25 500 гривен.

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Какие штрафы ожидают тех, кто не обновил данные в ТЦК

За необновление данных руководитель ТЦК и СП имеет право привлечь лицо к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Такой штраф накладывается в несколько этапов:

уполномоченное должностное лицо ТЦК и СП составляет протокол в отношении лица, совершившего административное правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается человеку, который привлекается к административной ответственности;

протокол не составляется, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК и СП, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК и СП, подтверждающих документов о получении лицом вызова;

рассмотрение дела происходит в присутствии человека, который привлекается к административной ответственности. В отсутствие человека дело могут рассмотреть только в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела;

руководитель ТЦК и СП выносит постановление по делу об административном правонарушении. Его вручают или направляют человеку, который привлечен к административной ответственности в течение нескольких дней;

постановление можно обжаловать в судебном или административном порядке в течение 10 дней со дня вынесения или не реализации права на обжалование постановления;

в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа или в случае обжалования такого постановления (не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения), руководитель ТЦК и СП подает в исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства;

Если человек не оплатит данный штраф, то в отношении него будет открыто исполнительное производство. В таком случае исполнитель будет вынужден осуществлять обращение взыскания на имущество должника,

– отметил Савинский.

Он добавил, что взыскание обращается сначала на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

"Если же у человека нет средств на банковских счетах, то взыскание будет обращаться на движимое имущество должника, включая и транспортное средство. Если у человека нет транспортного средства, то взыскание будет обращаться на другое движимое имущество", – заметил адвокат.

Могут ли забрать единственное жилье

В первую очередь исполнитель должен взимать штраф за счет средств на банковских счетах, а потом уже – за счет движимого имущества должника. Только в случае отсутствия у должника достаточного количества средств исполнитель сможет обратить взыскание другого имущества, включая и недвижимое,

– пояснил адвокат.

Савинский добавил, что существуют случаи, когда недвижимое имущество не может быть обращено к взысканию. Это становится возможным, если сумма, подлежащего взысканию, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы.

"То есть, если у лица имеется единственное жилье и размер взыскания не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, что по состоянию на июнь 2024 года составляет 160 000 грн, то такое жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не подлежат взысканию", – заметил он.

Таким образом, максимальный штраф за необновление данных, который составляет 25 500 гривен, не может привести к взысканию единственного жилья должника, если сумма взыскания не превышает указанный предел.

Впрочем, теоретически возможно взыскание на недвижимое имущество только в случае объединения нескольких исполнительных производств в одно, но пока таких случаев не зафиксировано.